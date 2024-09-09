9月壽星優惠！馬辣吃到飽送「巨大手臂蝦」　王品48隻炸蝦堆成山

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▲9月壽星優惠！馬辣吃到飽送「巨大手臂蝦」。（圖／馬辣集團提供）

▲王品莆田歡慶滿8週年，消費滿千完成指定任務送金絲麥片蝦一份。（圖／王品集團提供）

9月壽星優惠爽吃麻辣鍋、燒肉、中餐都有加菜好康！馬辣集團旗下新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、哞哞屋、狗一下等品牌全加碼，參與壽星活動送出同行每人「巨大手臂蝦」乙隻；王品集團新加坡米其林一星「莆田」，則款待當日壽星「金絲麥片蝦」放大8倍版，48隻酥炸大白蝦堆成山「總重量達3公斤」，浮誇慶生優惠一次看。馬辣集團加碼9月壽星禮，祭出「巨大手臂蝦」大放送，只要9月壽星揪伴2～4人至馬辣集團馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、肉之間、狗一下各品牌用餐，提前一天訂位，訂位時主動告知參加「壽星活動」，用餐當日出示有效之證件並公開打卡分享，同行每成人都贈送市價388元「巨大手臂蝦」乙隻。馬辣集團旗下「問鼎・皇上吉祥」則有消費「吃到飽方案」，含壽星3人以上每人均消1000元，就送「福如東海肉蛋糕」乙個（市價688元）；消費「皇上套餐系列」含壽星2人每人均消1000元以上，可享「巨大手臂蝦買一送一」。中秋節即日起至9月30日到王品集團享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫4大中餐內用，不限消費金額、每桌可參加抽彩球遊戲，可單手抽彩球一次，不限抽出彩球數量。有機會獲得500元現金券，4張品牌贈菜兌換券加菜秘製山椒酸菜魚、紅胡椒燜魚片、旺來咕咾肉等，總價值超過1400元好禮。歡慶新加坡米其林一星「莆田」滿8週年，約9月壽星一起慶生！10月31日前，當日壽星到店用餐，「金絲麥片蝦」放大8倍版，超狂48隻酥炸大白蝦，搭配原味麥片、咖哩葉、蛋黃絲拌炒後堆成山「總重量達3公斤」，好料整盤比臉還要大，喜歡浮誇慶生的壽星可不能錯過。而即日起到11月30日，到店消費滿千並出示優惠券或社群活動畫面，還送「金絲麥片蝦」一份；內用滿千元即贈「兌換券」一張，能兌換莆田海蠣煎或紫菜海蠣酥一份，最高價值426元。