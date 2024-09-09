短線震盪、股市第二隻腳再現！法人建議：用多重資產基金機動調整

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金融市場震盪，第二隻腳再現！近期美股重挫，其中費城半導體指數單日跌幅超過7%，台股大盤也暴跌近千點。不少投資人措手不及，有人後悔買在低點，也有人後悔沒在低點加碼，但投資專家認為，美國聯準會（Fed）對降息碼數保持開放心態，再加上美股企業財報亮眼，股市震盪後仍有望向上。統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，美國總統大選的政治不確定性，使得金融市場近期仍維持震盪，但聯準會主席鮑爾在全球央行年會上，並未試圖打壓市場對今（2024）年降息3碼到4碼的預期，並對9月降息碼數保持開放心態。郭智偉認為，儘管鮑爾沒有特別提及利率終點，但這顯示有很大的空間因應經濟下行風險，進入降息循環的趨勢確立，能為股市帶來資金面利多。另美股企業財報亮眼，今年及明年獲利仍將保持成長趨勢，使股市震盪後有望向上。若投資人不敢加碼又後悔賣在低點，或是為了不錯過之後的行情，花費心神回補投資部位，統一投信建議，投資人可以利用多重資產資金，交由專業投研團隊進行資產配置，追求財富長期穩健成長。跨國多重資產型基金的投資範圍廣泛，包括股票、債券及ETF等金融商品。投研團隊可以隨著總經局勢、產業趨勢及市場盤勢變動，靈活調整投資組合。統一投信舉例表示，市場震盪時適時拉高現金比例，在股票價格落底時逢低加碼；預料市場出現系統性風險時，增加避險部位以保護投資組合；遇到股債多頭時，仔細評估風險及報酬潛力，精選投資標的，打造最佳化的資產配置。根據晨星數據顯示，截至8月底，投信跨國多重資產型基金共有63檔，今年以來投資報酬率平均為11.1%，其中，統一全球動態多重資產基金報酬率達29.37%，近2年及5年的報酬率進一步提升至45.09%及59.21%，也遠高於同類型基金報酬率平均值19.42%及25.84%。以排名來看，該基金無論是今年來、1年、2年、3年及5年，報酬率在同類型基金中皆名列前茅。