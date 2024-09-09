小泉進次郎挑戰自民黨總裁大位！混血主播妻：我不會參與選舉活動

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日本前首相小泉純一郎的次子、眾議員小泉進次郎6日舉行記者會，宣布正式參選自民黨總裁，若成功當選，將成為下一任日本首相。他在記者會上被記者當眾質問「智商低」，展現高EQ回覆，掀起許多討論。不過，小泉進次郎的妻子，知名混血美女主播瀧川克里斯汀（滝川クリステル）稍早發出聲明，對於小泉參選，自己不會參與任何與黨魁選舉有關的事務和活動，也不會接受與參選有關的訪問。綜合日媒報導，現年43歲的小泉進次郎宣布正式參選自民黨總裁選舉，引發日本媒體關注，當天記者會現場擠滿大量日本媒體記者提出尖銳問題。小泉進次郎的妻子、日法混血主播瀧川克里斯汀在丈夫宣布參選後，隨即收到許多採訪邀約和提問，有鑑於這些問題如雪片般飛來，她也透過經紀公司聲明回應。瀧川克里斯汀所屬經紀公司Phonics聲明強調，瀧川未來不會參與任何跟自民黨黨魁選舉有關的事務，同時也無法接受任何有關這次選舉的採訪或提問。聲明也提到，兩人深知雙方在社會上都有一定影響力的特殊性，因此在工作上保持一定距離，未來也會如此。同時強調，基於小孩的安全隱私，謝絕住家周圍採訪，禁止跟蹤家人。