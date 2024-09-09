新勝、新光實業今發聲明控告林伯翰等人　控訴惡意竊錄、剪輯編造

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▲新新併爭議持續延燒，新勝、新光實業今告林伯翰等人，指控惡意竊錄、剪輯編造。（圖/新勝、新光實業提供）

新新併案持續延燒，有媒體報導吳東亮錄音曝光，疑似指派魏寶生擔任新光金董事長後再談合併，涉嫌違反金金分離，對此，新勝與台灣新光實業股份公司今（9）日再度發出聲明稿，以2點強調不實資訊對該公司董事、股東及家族成員抹黑試圖阻撓合意併購案件，破壞金融市場秩序，實已難容。並強調今日已對林伯翰及其他涉及惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播之人等，依法提起最嚴厲之刑事告訴，以正視聽。新新併風波不斷，先是傳出中信有意搶親，後又有週刊報導台新金董事長吳東亮被錄到親口承認新光金魏寶生等4席董事是他個人以大股東身分的指派，不僅是假合意合併，且涉及背信等罪，更已違反金金分離原則，台北地檢署接獲相關錄音檔偵辦中。對此，台新金在9/3發出3點聲明澄清金控公司負責人與關係人有關「金金分離」的原則，法有明文規範，本公司及負責人均恪遵法令執行相關事務。媒體影射的金金分離疑慮，均非事實。並且呼籲各界自律，勿再進行惡意攻訐及抹黑，以維持金融市場應有秩序。新勝與台灣新光實業也發表2點聲明稿，強調依法行使提名、選舉並參與表覺得權利，為憲法及法律明文保障股東權的行使，並且與金金分離的行政監管完全無涉，也是公司法及企業併購法所明定的權利，無利益關係迴避的是用。另強烈譴責若干人士為阻撓進行中的併購案件，無視法律規範且刻意扭曲抹黑，並已依證交法、誣告及妨害秘密及隱私等刑責規定，予以最嚴厲的刑事告訴追究。針對追究相關人士法律責任一事，新勝與台灣新光實業今日又再度發出聲明稿表示，家族成員及若干外部有心人士，為其私利，恣意濫訟，並以不實資訊不斷對本公司董事、股東及家族成員進行抹黑攻訐，以圖阻撓進行中的合意併購案件，破壞金融市場秩序甚鉅，實已難容。因此，受害的董事、股東、家族成員等，包含彭雪芬、吳東亮、吳東明、吳東勝等數人，今日已對林伯翰及其他涉及惡意竊錄及剪輯編造並予非法散播之人等，依法提起最嚴厲之刑事告訴，以正視聽、以扼不法，並維全體股東之合法權益及金融市場秩序之穩定。