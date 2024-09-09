日圓衝上141價位！專家點出影響升貶3大因素　預估續往升值之路走

中秋節將至！標準局查市場磅秤1台不合格　未改善最高可罰7.5萬元

記者魏妤庭／台北報導

▲中秋節將至，標準局檢查市場磅秤，僅1台不合格，全國磅秤合格率達99.9%，針對不合格者要求改善，若未改善將可開罰最高7.5萬元。（圖/標準局提供）
▲中秋節將至，標準局檢查市場磅秤，僅1台不合格，全國磅秤合格率達99.9%，針對不合格者要求改善，若未改善將可開罰最高7.5萬元。（圖/標準局提供）
中秋節即將到來，不少民眾準備採買食材，全家團聚烤肉度過佳節。但為確保民眾交易用磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局針對中秋節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9%，不合格僅1台，對於不合格的磅秤已加貼停止使用單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格，攤商若持續使用不合格磅秤被查獲，可依法開罰1.5萬以上、7.5萬以下罰鍰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
標準局針對全國傳統市場、大型量販店、超級市場、水果大賣場及風景區等182個處所使用的磅秤進行專業抽檢，總計檢查5208台磅秤，合格5207台，僅1台不合格，合格率高達99.9%。

針對不合格磅秤，標準局表示，已加貼「停止使用」單，並且持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1.5萬元以上7.5萬元以下罰鍰。

標準局表示，市場用磅秤係屬該局應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單的磅秤進行交易。另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於重要節慶（春節、端午、中秋）前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查。

此外，標準局表示，本次中秋節磅秤檢查特別會同臺北市政府法務局，針對民眾陳情指出內湖區737商圈有攤商似有遮蔽電子秤螢幕上重量、單價，使消費者看不到重量等重要消費資訊，疑似偷斤減兩情事，發動無預警檢查，檢查結果全數合格。

標準局提醒，民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉。

旅行箱抽查！標準局：「萬國通路等4件」不合格　最重罰200萬元

用筋膜槍要注意！標準局檢出多款不符規定　酷電、富士電通都上榜

標準局公布「熱壓吐司機」檢驗結果　「這1件」中文標示不符規定

曝光台灣「美食力」！經濟部力推美食繁星　邀明星主廚分享經驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載