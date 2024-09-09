百萬網紅HOOK、阿滴見父母了　甜蜜天倫照曝光粉絲暴動：恭喜

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▲HOOK（左2）曬出與爸爸「台灣阿宏」（右1）、媽媽「江女士」（左1）以及阿滴（右2）的同框照，4人在婚宴會館的看板前甜蜜合影。（圖／HOOK IG）

▲阿滴（左圖右1）出席HOOK親姊姊（右圖）的婚禮，意外曝光新娘長相。（圖／阿滴IG）

▲HOOK（左）與阿滴（右）私下關係良好，被粉絲封為「螢幕CP」。（圖／HOOK IG）

百萬YouTuber「HOOK」以「一週挑戰」系列影片走紅，幽默又不做作的個性，深受不少粉絲喜愛。HOOK 私下與同為百萬YouTuber的阿滴、黃大謙等人交情良好，更有「螢幕CP」之稱。昨（8）日HOOK突在IG曬出與爸媽、阿滴一起身著正裝、站在婚宴會場的溫馨照片，立刻引發粉絲討論，直呼：「恭喜」、「這是要結婚了？」HOOK昨日在IG曬出自己與爸媽及阿滴的合影，4人站在婚宴會館的看板前，身穿西裝外套的阿滴伸出右手攬住HOOK，HOOK則歪頭靠向阿滴肩膀，露出靦腆笑容，畫面十分甜蜜，而在2人左右的分別為HOOK的媽媽「江女士」和爸爸「台灣阿宏」。貼文曝光後立刻吸引大批粉絲前來朝聖，粉絲紛紛驚喜留言：「等一下？這就要結婚了嗎」、「恭喜」、「百年好合」、「終於結婚了」、「我嗑的CP終於結婚了！」連阿滴本人也現身留言區表示：「一個不注意就見到了家長。」事實上，昨日是HOOK親姊姊的婚禮，阿滴也受邀出席，因此才有IG上疑似「官宣結婚」的照片。而在HOOK公開的一系列照片中，都用貓咪圖案遮住姊姊的臉，沒想到阿滴的IG限動卻不小心公開了新娘的廬山真面目，引來大批粉絲驚呼「根本就是長髮HOOK」、「長得好像！」