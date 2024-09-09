花蓮土石流「蘇花公路、鐵路」全斷！氣象署曝豪雨原因：還沒下完

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▲連續的地震搭配午後雷陣雨又急又快的雨勢，花蓮山區較鬆弱的土石相繼滑落。（圖／讀者提供）

▲受低壓帶影響，台灣近幾天的天氣仍較不穩定，午後雷陣雨顯著，民眾外出要特別注意。（圖／中央氣象署）

近期台灣天氣被午後雷陣雨主導，昨（8）日花蓮山區更降下豪雨，導致出現土石流災情，中央氣象署表示，午後雷陣雨的特色就是又急又快，昨天主要降雨熱區其實是中南部，不過花蓮近期無論地震或雨勢，都導致土石較鬆落，昨天豪雨「下在較敏感的山區」，才導致土石流等一系列災情。花蓮地區，山區的土石在地震後較鬆軟，剛好遇到短時間劇烈雨勢就可能出現坍方；氣象署預報員黃恩鴻指出，昨日花蓮降雨大宗在秀林鄉，，黃恩鴻強調，這樣的雨勢剛好越過豪雨標準，以午後雷雨並不算非常劇烈，但偏偏「雨下在敏感的地方」。近期不只在花蓮，中南部地區午後對流降雨也相當明顯，黃恩鴻說明，主要是台灣東方有一個微弱的低壓靠近，近兩天帶來一些東北風，而低壓本身又是極度不穩定的系統，才導致降雨出現，，花東也有局部短暫陣雨，請民眾特別留意。此外，黃恩鴻也補充，台灣附近、南海至菲律賓、日本南方海域近期都處於「大低壓帶」，而在菲律賓東方海面上，有較明顯的熱帶擾動發展趨勢，不排除在週三（9/11）過後就會有颱風生成，且路徑會先向西北移動，後續則要視大氣環境決定走向，需要民眾持續關注。公路局東區養護工程分局今天上午表示，台9線164.5 k於昨下午發生土石流，東區養護工程分局南澳工務段機具立即進行清除，晚間7時30分搶通單線開放通行，9時30分夜間預警封閉。今日再加派機具及卡車進行土石清運，預計明天下午5時搶通雙向，以及開放夜間通行；台鐵則在今日上午已經恢復東幹線通車。