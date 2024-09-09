日本音樂活動舉行途中遭雷擊！9人「腳麻」送醫　觀眾避雷畫面曝

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日本栃木縣真岡市8日晚間舉行戶外音樂活動時，疑似因發生落雷，造成9名活動工作人員出現腳麻的情況，後續緊急送醫院治療，幸無大礙。綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，當地廣播公司「FM栃木」（エフエム栃木）在井頭公園舉辦的音樂活動「Berriten Live」（ベリテンライブ），吸引了1.2萬人到場參加。但在8日下午因天候狀況不佳、下起暴雨，緊急取消活動。但後續傳出有9人疑似遭遇雷擊，身體出現異狀。據警方表示，這9名年齡介於18至28歲的男女清潔工作人員，下雨時在臨時帳篷中躲雨等待，結果突然感到腳部麻木。醫護趕到現場後其中6人緊急送醫，其中1人無法自行行走，所幸後續治療都沒有生命危險。由於當時會場周邊大氣狀況十分不穩定，真岡市在當日下午4點半前還發出了打雷注意警報。此外，在網路流傳的影片與現場目擊者證詞都顯示，暴雨當時有落雷，警方認為這些人員是因雷擊而受傷，正進行進一步的調查。據當時在現場的NHK記者說法，在下午4點左右，現場開始下起大雨，同時也傳出數次打雷的聲音，這時候主辦單位要求民眾馬上就地蹲下掩蔽，避免遭到雷擊。聽到主辦單位廣播之後，參加者都聚集在草坪上。「這時，閃光與巨響同時出現，我也感到非常害怕，現場還傳來『啊』的驚叫聲。」主辦單位指出，在聽到雷聲之後，隨即採取行動，除了暫停演出外，還引導觀眾前往安全地點，同時也試圖讓工作人員撤離。此外，會場內一共設置了3個避雷針，而這些出現手腳發麻症狀的工作人員當時都待在同一個靠近其中一個避雷針的帳篷，推測雷擊中了帳篷附近避雷針，才會導致9人受傷。