林美秀罹血友病體力差　被問拚生子她笑答「已有愛的結晶」

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▲林美秀認為所有工作都是緣分。（圖／記者李政龍攝）

▲林美秀和阿松搭檔主持已經第七季了。（圖／記者李政龍攝）

▲阿松在林美秀確診時送中藥去她家，可見私交深厚。（圖／記者李政龍攝）

57歲女星林美秀先前發行個人專輯《Lady Pum Pum》，自曝罹患「後天血友病」，血液相關指數全都低於平均值，為此住院了一個禮拜，還打了4支救命針，今（9）日她和阿松出席節目《全家有智慧》第七季開播記者會，問起身體狀況，林美秀不太願意談，但也說現在體力不如以往，工作量比較大的時候，也會時刻回報工作進度和身體狀況給老公。至於還有沒有想拚生子，林美秀笑說現在如果懷孕會上社會新聞，新歌MV就是和老公愛的結晶了。林美秀和阿松主持《全家有智慧》已經第七季，兩人異口同聲表示沒想過這節目會做這麼久，做到年紀都大了，但也都認為台語的美很值得傳遞給觀眾，很多觀眾從第一季看到現在，不會講台語的都會了。林美秀也很感謝阿松，之前疫情期間她確診，老公又剛好不在家，阿松送藥去給她，兩人隔得老遠「面交」，一起走過許多困難，之前林美秀自曝罹患後天血友病，身體狀況也備受關注，她表示也很想將低工作量，但有時候是緣分，緣分到了該還的還是要還，平常還是很認真上班，但私底下絕對會好好休息。問起體力，她也說，「以前2、3點才會想睡，現在11點就不行了。」之前舞台劇巡演時，老公有工作在身無法陪伴左右，她也會時刻報告工作進度，讓老公知道她的狀況。林美秀是孫鵬的學妹，對於學長一家人先前的新聞，林美秀說，「歡迎學長帶兒子來參加節目，現在不管你要問我什麼，不要擔心，就報名讓小孩來玩，也歡迎狄鶯姐。」至於還有沒有想拚生子？林美秀笑吐，「都800年前的事情了，我現在生的話就是社會新聞了。」最後她不忘推薦自己的專輯《Lady Pum Pum》，希望大家能透過她的音樂，了解台語的美，現在也一共拍攝了5支MV，導演就是老公，她甜喊這就是兩人愛的結晶了。