世界12強／中華隊選出60人名單！旅美台將李灝宇、鄭宗哲確定缺陣

中華隊選出世界12強60人名單！為迎戰將在11月到來的世界12強賽，中華隊在今（9）日召開60人名單選訓會議，儘管並未公布正式名單，總教練曾豪駒透露，總共選進8名旅外選手，且以投手居多。同時，效力底特律老虎2A的李灝宇、匹茲堡海盜2A的鄭宗哲以及舊金山巨人3A的鄧愷威，受限於規定及個人傷勢，都沒有被列入這份60人名單，將不會參加這次的世界12強賽事。
共選進29名投手 8名旅外好手
針對60人名單的位置分布，曾豪駒表示總共入選的60人之中，包含投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。而在人選組合的部分，則是有8名旅外球員，以及52名中職的球員，此外，曾豪駒也透露，入選的旅外選手多為投手。
日前中職會長蔡其昌赴天母棒球場，為U18亞青中華隊加油時，就曾表示旅外球員大多都很有意願參戰，只是仍有2種狀況考量。其一，是受限於所屬球隊規範，其二，則是受到傷勢所影響的球員。
曾豪駒總教練表示，這次的旅美行程除了就近觀察旅外球員狀況，也希望親自到場表達誠意並代表台灣球迷送上祝福，其中印象最深刻的是亞利桑那響尾蛇隊左投林昱珉，先發出賽雖被擊出全壘打，不過送出7次三振，仍對其表現給予肯定。
中華隊遺珠不少 名單仍可能變動
依照規定，大聯盟40人名單球員不能參加世界12強賽，因此內野手鄭宗哲、投手鄧愷威確定無法參賽；另一方面，先前才被球隊放進傷兵名單的內野手李灝宇，則是因背部舊傷，確定無法參戰。
根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，各球隊需要在10月10日前，繳出28人參賽名單。因此，中華隊下次選訓會議，預計將選在10月初召開，屆時將確定最終出賽名單，雖然能從60人以外進行替換，但須符合相關替換規定。
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針對60人名單的位置分布，曾豪駒表示總共入選的60人之中，包含投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。而在人選組合的部分，則是有8名旅外球員，以及52名中職的球員，此外，曾豪駒也透露，入選的旅外選手多為投手。
日前中職會長蔡其昌赴天母棒球場，為U18亞青中華隊加油時，就曾表示旅外球員大多都很有意願參戰，只是仍有2種狀況考量。其一，是受限於所屬球隊規範，其二，則是受到傷勢所影響的球員。
曾豪駒總教練表示，這次的旅美行程除了就近觀察旅外球員狀況，也希望親自到場表達誠意並代表台灣球迷送上祝福，其中印象最深刻的是亞利桑那響尾蛇隊左投林昱珉，先發出賽雖被擊出全壘打，不過送出7次三振，仍對其表現給予肯定。
中華隊遺珠不少 名單仍可能變動
依照規定，大聯盟40人名單球員不能參加世界12強賽，因此內野手鄭宗哲、投手鄧愷威確定無法參賽；另一方面，先前才被球隊放進傷兵名單的內野手李灝宇，則是因背部舊傷，確定無法參戰。
根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，各球隊需要在10月10日前，繳出28人參賽名單。因此，中華隊下次選訓會議，預計將選在10月初召開，屆時將確定最終出賽名單，雖然能從60人以外進行替換，但須符合相關替換規定。