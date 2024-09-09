世界12強／中華隊選出60人名單！旅美台將李灝宇、鄭宗哲確定缺陣

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▲效力底特律老虎隊2A的台灣好手李灝宇，先前傳出因坐13小時巴士而賽季報銷，如今證實是因揮棒導致腰椎發炎，同時也確定無法代表中華隊參加年底的世界12強賽事。（圖／翻攝自社群平X）

中華隊選出世界12強60人名單！為迎戰將在11月到來的世界12強賽，中華隊在今（9）日召開60人名單選訓會議，儘管並未公布正式名單，總教練曾豪駒透露，總共選進8名旅外選手，且以投手居多。同時，針對60人名單的位置分布，曾豪駒表示總共入選的60人之中，包含投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。而日前中職會長蔡其昌赴天母棒球場，為U18亞青中華隊加油時，曾豪駒總教練表示，這次的旅美行程除了就近觀察旅外球員狀況，也希望親自到場表達誠意並代表台灣球迷送上祝福，依照規定，大聯盟40人名單球員不能參加世界12強賽，因此內野手鄭宗哲、投手鄧愷威確定無法參賽；根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，各球隊需要在10月10日前，繳出28人參賽名單。