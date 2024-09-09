菜車市場送貨被偷開走警　員飆車追捕神速逮賊

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臺中市東區日前發生一件自小貨車竊盜案，一位市場商家因臨停卸貨，一時大意把鑰匙放在車上，沒想到短短一會兒就被陳姓竊嫌盯上，趁虛而入偷走；第三分局警方獲報後積極偵辦，循線追緝不到半小時，即逮獲陳姓竊嫌，警方還槓上開花查出陳嫌為一名通緝犯。全案於詢後依法究辦。臺中市政府警察局第三分局東區分駐所於113年9日7日9時22分許獲報，稱在東區某市場內有輛菜販自小貨車，因臨停卸貨鑰匙就放在車上，沒想到遭不明男子趁機竊取開走，警方獲報後立即展開追查。警方調閱附近沿途監視器，發現該自小貨車正往山區方向行駛，員警馬上飆車隨後追緝，發現竊嫌並俟該自小貨車停等紅燈之際，上前攔停將竊嫌拉下壓制在地。經查該竊嫌為陳姓男子(69年次)，同時亦為一名通緝犯，陳嫌從竊車到被逮只有短短不到半小時，最後被警方當場逮捕依法移送偵辦。警方呼籲，民眾臨時停車時應避免怠速且熄火，做好防竊措施避免宵小有機可趁，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，警方對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民財產安全。