環保股生力軍！成信實業今創新板掛牌上市　開盤漲幅逾2成

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環保類股「成信實業」，今（9）日以每股32元承銷價正式在創新板掛牌上市，開盤漲幅一度逾兩成，最高到38.85元，收在34.5元。成信實業以「零廢棄」為核心價值，主要從事半導體製程廢棄物回收、循環資源再生製品的研發、製造與資源再生循環技術顧問服務，致力於創新都市採礦技術和資源再利用，並藉由推動客製化循環經濟，構建永續供應鏈，台積電也是其客戶之一，更是日月光廢條再利用最大供應商。成信實業董事長陳鵬表示，公司以獨創的「循環經濟123」經營模式著稱，首先會進行廢棄物診斷與體檢，其次進行加工技術選擇，從客戶需求重新設計及開發廢棄物製程及規格，再進行二次資源市場與客戶需求評估，以提供完整開發及銷售的解決方案，滿足客戶對減碳指標和零廢棄的需求。陳鵬還提到，成信實業中科廠日前已申請事業廢棄物再利用許可獲准，將可服務其他半導體晶圓代工廠製程產生污泥的業者，處理量能可望攀升，未來也有機會複製此服務模式拓展至海外客戶，對公司未來營運有重大助益。成信實業日前配合創新板上市前公開承銷，對外競價拍賣 1379 張，上（8）月26日完成競價開標，最低得標價格為每股 32.5 元，最高得標價格為每股 42 元，得標加權平均價格為每股 34.53 元，承銷價訂為 32 元，成信在 8 月 28 日至 30 日辦理公開申購，9 月 3 日抽籤，最後定在9月9日掛牌上市。