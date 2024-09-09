「國民姑丈」羅時豐嗨跳歷年洗腦神曲　音樂一下粉絲回憶全湧現

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▲羅時豐身穿亮橘色套裝，與年輕小編們一同嗨跳魔性神曲，相當有活力。（圖／蝦皮購物抖音）

▲羅時豐近年轉戰Youtube，和姪子張敏慎2人在影片中互動有趣自然，逐漸闖出「國民姑丈」的稱號，不料日前爆出雙方鬧翻，頻道影片全數下架。（圖／NOWnews攝影中心）

「國民姑丈」羅時豐日前與侄子張敏慎正式拆夥，2人共同經營的YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」影片也全數下架，引發不少話題。近期網路上流傳羅時豐嗨跳歷年洗腦神曲的影片，畫面中他身穿亮橘色上衣載歌載舞，再度掀起粉絲討論。羅時豐近期接受電商平台邀請，拍攝行銷短片，畫面中他身穿亮橘色套裝，與年輕小編們嗨跳歷年洗腦神曲，內容包含2004年的「健康操」、2012的「江南style」、2014的「小蘋果」以及他今年推出的魔性單曲「巴蕊舞」。羅時豐一連跳了10多首歌曲，看起來十分有活力，完全不輸給身旁的年輕人。影片曝光後吸引許多粉絲朝聖，粉絲紛紛驚訝表示：「穿橘色的好像羅時豐」、「羅時豐嗎？」官方小編也現身留言解答：「沒錯！是國民姑丈。」現年55歲的羅時豐因參與斯斯感冒膠囊廣告而備受矚目，洗腦般的廣告歌曲與畫面在台灣民眾心裡留下深刻的印象。近年羅時豐轉型為Youtuber「國民姑丈」，幽默有趣的形象讓他再度翻紅，怎料日前卻無預警傳出與與姪子張敏慎鬧翻，宣布頻道即將轉換管理團隊，並全面下架所有影片，消息曝光讓粉絲相當錯愕。