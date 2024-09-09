台股跌290點、外資提款逾500億元　三大法人賣超531.57億元

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美國8月非農就業人數略遜於預期，美股上週五（6日）再度上演黑色星期五，市場恐慌氣氛再起，4大指數全面受挫。台股今（9）日受牽連，一度失手2萬1大關，終場跌幅收斂下跌290點，收在21144點，跌幅1.36%，成交金額新台幣3024億元。三大法人合計賣超531.57億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資上週才結束連12賣，由賣轉買，才剛買了一天，今日就又再賣超501.23億元；投信則「連17買」今日買超85.82億元；自營商（自行買賣）「連6賣」賣超14.16億元，合計三大法人賣超531.57億元。台股今日開盤遇賣壓，一口氣跌逾500點，失守2萬1大關，終場跌幅收斂，下跌290點，收在21144點，跌幅1.36%，成交金額新台幣3024億元。其中，權值股台積電開盤失守900元大關，最低一度下挫27元至891元，終場跌19元，收在899元位置，跌幅近3%。