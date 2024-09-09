美選辯論前最新民調新變化！賀錦麗支持度降溫？民調專家解讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選電視辯論會將在美國時間10日(台灣時間11日早上9點)舉行，美媒近日公布的辯論前的最新民調，代表民主黨參選的副總統賀錦麗仍與共和黨總統候選人、前總統川普陷入膠著，在搖擺州互咬，而在全國民調中，賀錦麗也終止了前些日子的漲勢，反落後川普1個百分點。民調專家解讀，賀錦麗這兩週新聞淡下來，支持度回落也是合理的，且賀錦麗仍欠缺各種議題的立場。根據華盛頓郵報綜合全國及各州數據，盤點多達123份民調，結果顯示，賀錦麗在關鍵搖擺州方面則與川普打成平手，各自在全部7個戰場拿下3州，並在內華達州戰成平手。而在最新的一份權威機構民調中，紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新民調顯示，川普和賀錦麗的支持率旗鼓相當，卻出現了小幅度交叉，川普以48%小贏賀錦麗(47%)1個百分點，這是近期賀錦麗首度在全國民調中落後給川普，在搖擺州的民調方面，賀錦麗在威斯康辛州(50%，川普47%)、密西根州(49%，川普47%)和賓州(49%，川普48%)領先川普1個百分點到3個百分點，而兩人在喬治亞州、內華達州、北卡羅來納州，以及亞利桑納州的支持率都是48%。紐時和錫耶納學院這份調查是在本月3日到6日進行，訪查了1695位選民的投票意向，誤差範圍為正負2.8個百分點。對於賀錦麗民調出現漲幅觸頂回落的狀況，紐時民調專家寇恩（Nate Cohn）坦言對結果有些意外，但也不難理解，他表示，拜登退選後，一直到8月下旬的民主黨全代會，媒體對於民主黨有許多正面報導，可說是賀錦麗的蜜月期。然而，最近兩周相關消息淡了下來，支持度回落也是合理的。寇恩認為，賀錦麗在過去這一個多月的媒體報導上具有優勢，不過，選民對她的了解仍不夠。因在紐時的這份民調中，有28%的選民提到需要對賀錦麗有更多了解，寇恩指出，這是賀錦麗在選戰中最缺乏的一點，選民最想知道的是她對各種議題的立場。寇恩舉例，2019年賀錦麗參加民主黨初選時，提出很多不受歡迎的政策，加上邊境與非法移民議題也成為賀錦麗潛在的政治負債。但在8月以來，這些問題沒有被凸顯，賀錦麗陣營也未趁機推出立場更為鮮明的政策或行銷方式打出形象。