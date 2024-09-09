《GTA6》買歌曲版權被噴了！主唱「一看報價」怒飆髒話：給我滾開

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▲英國樂團 Heaven 17 團員 Martyn Ware（右）不滿《GTA 6》購買音樂版權的報價，在社群抒發情緒。（圖／翻攝臉書）

《GTA 6》（俠盜獵車手）日前宣布在2025年秋季發售，目前有傳聞指出開發進度落後，可能延期至2026年，不過在情報撲朔迷離之際，《GTA 6》近期又鬧出一段小插曲，英國樂團 Heaven 17 成員爆料，開發商 Rockstar Games 想要購買知名歌曲《Temptation》的使用權，《GTA》系列寫實的畫面和帶入感是一大賣點，例如玩家在《GTA 5》中駕車，，有時候電台甚至會插播玩家被通緝的快訊新聞，想要專心飆車也能把電台關掉，《GTA 6》基本上一定會延續此項設定。不過英國合成器流行樂樂團 Heaven 17 主唱 Martyn Ware 近日卻在社群爆料，《GTA 6》開發商 Rockstar Games 近期向他們發出合作通知，並詢問 Martyn 是否授權歌曲《Temptation》在《GTA6》中使用，當下 Martyn 相當興奮，，不過當他把電子郵件滑到最底部查看報價後，一切都和他想的不同。《GTA 6》開發商 Rockstar Games 提出的報價為7500美元，Martyn 提到，；雖然有考慮到《GTA6》帶來的曝光度不低，但 Martyn 還是在社群飆罵「Go fuck yourself」，推測最後應該還是拒絕了提案。Heaven 17 是80年代「新浪潮」代表樂團之一，在樂壇活躍多年雖然幾經人員異動，但還是英國搖滾樂中，兼具商業又不失獨特風格的火紅樂團，因此Martyn 社群貼文一出立刻引起玩家們的關注，有人認為《GTA 6》不尊重同為產品創作者的音樂家，甚至舉出 Martyn 在80年代，即便只拿0.001 %的版稅，都比7500美金高出許多。但也有另一派人表示，《GTA6》可以為 Martyn 和《Temptation》帶來更龐大的知名度，甚至翻紅的機會， Martyn 不應該意氣用事；對此 Martyn 也毫不留情再發文回應，對音樂創作者來說（答應《GTA 6》的邀約），在遊戲中每100萬的串流量，只能拿少到可悲的1000美金收入。