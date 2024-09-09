國家警報連發！「大雷雨」狂襲中南部8縣市　暴雨警戒範圍一次看

（更新時間16:08）午後對流發展旺盛，中午過後陽光消失，部分區域烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒中南部多個縣市目前正受大雷雨威脅，山區要留意暴雨，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡16:05發布：臺南市、嘉義縣、高雄市
📍嘉義縣：大埔鄉
📍臺南市：白河區、東山區、六甲區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區
📍高雄市：旗山區、六龜區、內門區、美濃區、杉林區、甲仙區、那瑪夏區
🟡16:01發布：嘉義縣、雲林縣
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、竹崎鄉、梅山鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉
🟡15:39發布：新竹縣、苗栗縣
📍新竹縣：五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
🟡15:32發布「山區暴雨」：屏東縣三地門鄉、臺南市南化區
🟡15:32發布：臺南市、高雄市、屏東縣
📍臺南市：玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區
📍高雄市：小港區、林園區、大寮區、大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、桃源區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉
🟡15:17發布「山區暴雨」：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉
🟡15:17發布：嘉義縣、嘉義市、雲林縣、臺南市
📍雲林縣：古坑鄉、大埤鄉
📍嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍臺南市：白河區、東山區
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🟡16:05發布：臺南市、嘉義縣、高雄市
📍嘉義縣：大埔鄉
📍臺南市：白河區、東山區、六甲區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區
📍高雄市：旗山區、六龜區、內門區、美濃區、杉林區、甲仙區、那瑪夏區
🟡16:01發布：嘉義縣、雲林縣
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、竹崎鄉、梅山鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉
🟡15:39發布：新竹縣、苗栗縣
📍新竹縣：五峰鄉
📍苗栗縣：南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
🟡15:32發布「山區暴雨」：屏東縣三地門鄉、臺南市南化區
🟡15:32發布：臺南市、高雄市、屏東縣
📍臺南市：玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區
📍高雄市：小港區、林園區、大寮區、大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、桃源區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉
🟡15:17發布「山區暴雨」：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉
🟡15:17發布：嘉義縣、嘉義市、雲林縣、臺南市
📍雲林縣：古坑鄉、大埤鄉
📍嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
📍嘉義市：東區、西區
📍臺南市：白河區、東山區