新營停五立體停車場今簽約　黃偉哲盼提供優質停車服務

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▲黃偉哲表示，新營停五立體停車場規劃為多目標功能使用，除規劃汽機車停車，且一樓可以多目標使用，引進商業設施讓周邊的社區更方便。(圖／南市府提供)

▲新營區停五立體多目標停車場預計115年底完工後將新增218席小客車與64席機車停車空間，更是新營區的一處新地標。(圖／南市府提供)

台南市新營區停五立體多目標停車場統包工程於今(9)日上午舉行簽約記者會，預計115年完工後將新增218席小客車與64席機車停車空間，可望紓解當前新東重劃區車位一位難求窘況。市長黃偉哲也要求施工單位務必加速整體工程的進度，盡快提供市民優質的停車服務外。台南市新營區停五立體多目標停車場位於新東里鄰近衛生局東興辦公室，將新建地上4層之多目標立體停車場， 1樓提供1,170平方公尺多功能空間，未來可望引入商業設施或其他公共設施服務，2-4樓及頂樓為停車空間，預計於115年完工後，將委由專業之停車場經營業者，並導入各項智慧化停車管理系統，也請市民朋友共同期待。黃偉哲表示，新營停五立體停車場規劃為多目標功能使用，除規劃218個汽車及64個機車停車位，且一樓可以多目標使用，引進商業設施讓周邊的社區更方便，未來將可成為溪北地區具指標性的停車場，更是新營區的一處新地標。黃偉哲強調，非常感謝中央的經費挹注，上任後為提供市民停車便利，責成相關單位尋找停車熱區闢建立體停車場，目前已爭取中央前瞻基礎建設計畫經費興建13座立體停車場，總工程經費約達80.04億元，其中中央補助24.76億，未來全數完工後將提供3,844席小客車與2,235席機車之停車空間，持續為市民提供更優質便捷的停車服務。