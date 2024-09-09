池昌旭10年前來台玩「笑傲飛鷹」嚇到喊媽媽　畫面再翻紅粉絲笑瘋

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▲池昌旭（左1）近日為了宣傳新戲，現身金鍾國（右1）的網路節目，分享曾一起錄製綜藝的回憶。（圖／金鍾國YouTube）

▲池昌旭憶起10年前來台玩「笑傲飛鷹」的惡夢，委屈直喊：「那時候真的心累。」（圖／SBS YouTube）

南韓藝人池昌旭出道多年，演出過許多知名韓劇，包括《奇皇后》、《Healer》、《THE K2》等，有「國民老公」的封號。日前因在宣傳活動上不小心帶走粉絲的筆記本，搞笑舉動讓粉絲笑翻，掀起熱議。近日池昌旭登上南韓藝人金鍾國的YouTube頻道，分享10年前來台玩遊樂設施「笑傲飛鷹」的回憶，而當時「嚇到叫媽媽」的片段如今又被翻出，再度引發討論。池昌旭近日為了宣傳新戲現身金鍾國的網路節目，2人聊起一起錄製綜藝的回憶。池昌旭提到10年前還是新人時期時，曾登上《Running Man》，當時輸的隊伍要來到台灣接受恐怖遊樂設施處罰，而他剛好就是其中1員。池昌旭便跟著團隊來到台灣的遊樂園「六福村」，搭上園內最可怕的設施「笑傲飛鷹」，當時他嚇到臉色慘白，過程中還不斷在高空狂喊媽媽，結束時依舊驚魂未定。如今10年過去，池昌旭仍餘悸猶存，他向金鍾國委屈表示：「哥哥，我不知道你還記不記得，那時候我真的很心累，比賽輸了他們還叫我去台灣。」真實心聲逗得金鍾國哈哈大笑。影片播出後，再度吸引粉絲們考古，紛紛笑翻表示：「原來他還記得」、「真的是經典」、「想要請他再坐一次！」