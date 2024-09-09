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藍心湄健康一度出狀況　血壓飆到190！笑曝「生活不檢點」長疱疹

記者藍詩孟／綜合報導

▲藍心湄今日出席粉美賞活動，自曝健康一度出狀況，血壓飆到190，還開玩笑說嘴唇長疱疹是「私生活不檢點」的關係。（圖／藍心湄臉書）
▲藍心湄今日出席粉美賞活動，自曝健康一度出狀況，血壓飆到190，還開玩笑說嘴唇長疱疹是「私生活不檢點」的關係。（圖／藍心湄臉書）
女星藍心湄今（9）日下午出席「2024粉美賞頒獎典禮」，被現場6名猛男抬起拍照，笑得合不攏嘴。藍心湄也透露自己6年前因血壓飆升問題，被醫師提醒要運動，於是她從善如流，果真靠著控制飲食、伸展運動瘦了5、6公斤；不過藍心湄在現場也開玩笑說，因為自己「生活不檢點」夜夜笙歌的關係，導致嘴巴長了疱疹，幽默發言讓現場眾人笑翻。

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▲藍心湄粉美賞（圖／翻攝女人我最大直播）
▲藍心湄出席粉美賞活動，身上衣服是王齊麟球衣改造的。（圖／翻攝女人我最大直播）
藍心湄家族遺傳3高　血壓一度飆到190

藍心湄主持的節目《女人我最大》，今日舉行「2024粉美賞頒獎典禮」，58歲的藍心湄綁著雙馬尾現身，搭配羽球國手王齊麟在巴黎奪金穿的螢光色運動衣，看起來十分有活力。但藍心湄透露，自己有家族遺傳的3高問題，6年前開始血壓就出狀況，最高曾飆到190，讓醫師除了開藥給她服用外，也督促她要多運動。

於是藍心湄靠著改變飲食和多做拉伸運動，最近2個月瘦了5、6公斤，開始運動後醫師也將她吃了5年的血壓藥劑量減半。被問到是否有戒酒打算時，藍心湄回答：「醫生說降血壓跟喝酒沒有關係，因為我的醫生也是我的酒友」，逗趣發言讓眾人笑翻。

▲藝人藍心湄所主持的TVBS時尚節目《女人我最大》，播出至今已有20年之久，該節目也成了電視台的招牌，藍心湄的一姐地位也難以動搖。（圖／藍心湄臉書）
▲藍心湄說自己為了要控制血壓問題才開始運動，體重也跟著降低了。（圖／藍心湄臉書）
藍心湄嘴唇長疱疹　開玩笑喊「私生活不檢點」

不過雖然健康狀況維持得不錯，藍心湄近日還是因免疫力低下，導致嘴唇長了一個小疱疹，雖然化妝後看不太出來，但她笑說是因為自己：「私生活不檢點，夜夜笙歌，每天都有猛男吃到飽，所以整個大爆發」，認為這相當契合粉美賞主題「美力爆發，無所畏懼」，再度炒熱現場氣氛。

▲▼藍心湄有「百變女王」、「台灣瑪丹娜」、「藍教主」美名。（圖／翻攝自藍心湄臉書）
▲藍心湄有「百變女王」的稱號，58歲的她外型依舊保養的很不錯。（圖／藍心湄臉書）

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