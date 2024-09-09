路人看天橋尖叫：是佐藤健！他賭上演員人生　目標是《愛的迫降》

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐藤健近期正在趕拍《Glass Heart》，預計2025年在Netflix上架，日前在天橋上的拍攝被路人目擊。（圖／翻攝FLASH）

▲「愛情劇達人」佐藤健2021年前曾跟公司透露，不想再拍愛情劇，《First Love 初戀》恐是他近年最後的浪漫愛情題材的作品。（圖／Netflix）

▲佐藤健人氣旺，曾來台在機場開千人簽名會。（圖／資料照）

▲佐藤健（右）在《戀愛可以持續到天長地久》中的冷酷醫生一角，風靡千萬少女。（圖／資料照）

日本男神佐藤健近年因為主演《戀愛可以持續到天長地久》、《First Love 初戀》等劇紅遍半邊天，日前有路人路過東京某座天橋時，看到橋上的人就放聲大叫，原來佐藤健正在上面拍戲，作品正為佐藤健監製的Netflix獨播劇《Glass Heart》。據悉《Glass Heart》的製作費跟《愛的迫降》一樣驚人，粗估1集1億日圓（約台幣2200萬元），佐藤健為了這部作品賭上人生，壓力山大。根據《FLASH》報導，8月底的時候，一位女性路過天橋，發現上面聚集不少人，拿望遠鏡查看發現正是佐藤健在拍戲，於是放聲尖叫驚動周邊。當時季節是炎熱夏天，但佐藤健穿著厚重的外套，嚴肅行走，女演員宮崎優則在後方追逐，等待導演喊「卡」，工作人員立刻上前幫滿頭大汗的2人吹風。他們也發現，工作人員手上的打板寫著「Glass Heart」，該劇正是預計2025年於Netflix播出的獨家戲劇《Glass Heart》，這部作品是若木未生於1993年出版的青春小說，因為佐藤健非常喜歡這作品，於是提出主演兼任製作人：「我10年前就喜歡這部作品，即使10年過去了我還是很喜歡，所以我要自己來製作！」據悉，佐藤健2021年會接演《First Love 初戀》，最大的原因就是為了要製作《Glass Heart》，所以才答應出演前作；有媒體透露佐藤健自2021年從舊東家「Amuse」獨立後，最主要的原因就是想自行選擇想演的作品，「佐藤健直接向Amuse的高層表明自己的立場，表示『不想再接拍像愛情喜劇這樣的工作，今後要親自挑選參與的作品，並希望自己兼任製作人』」。而《Glass Heart》就是他在2021年拍攝《First Love 初戀》期間提出的第一個企劃案，佐藤健也親自參加會議，並宣稱「賭上我的演員生涯」充分表現決心。據說他還親自去拜訪原作，誠意感動對方，才拿到《Glass Heart》影像化的許可。製作公司人士表示，《Glass Heart》的製作費可觀，足以拍攝5至6部的日本電影，每集製作費大約為1億日元，相當於《愛的迫降》的預算，甚至可以拍出像《寄生上流》的國際級電影。而佐藤健身為這部劇的主演及總製作人，責任重大，所以他的壓力比平常大上好幾倍，業界人士也預估，如果《Glass Heart》成功，佐藤健就有可能跟《幕府將軍》的真田廣之一樣，成為國際影壇的明星，「這也是佐藤健的目標，他想打造一部能在全球成功的日劇」。《Glass Heart》的選角，也都是佐藤健一一出面邀請，女主角是新人宮崎優，以及AKIRA師弟町田啓太、志尊淳、菅田將暉等人都會共同出演，「因為佐藤健親自去遊說，他逐一邀請這些演員吃飯，並當場洽談出演事宜，每個人幾乎都答應，也可以說這些人都是為了支持佐藤健的夢想而聚集在一起」。《Glass Heart》可說是佐藤健賭上自己演員生涯的作品，目前已進入關鍵拍攝階段，「劇中的演唱會場景是在深夜2點左右拍攝，隔天早上10點又要開始另一場拍攝。雖然有2位導演，但主演只有佐藤健一人，所以他幾乎沒有時間休息，作品預計9月殺青，佐藤健之後會參與剪輯工作，並且得到Netflix總部的最終批准。明年開始他還會忙於推廣宣傳，這已經不是單靠毅力就能撐過去的工作，如果這部劇能像《愛的迫降》那樣在全球爆紅，所有的辛苦也就值得，這也必將成為他的一部代表作」。佐藤健今年35歲，是日本知名男演員、YouTuber。他是在高二於原宿被星探發現，隨後加入「Amuse」，2006年拍攝電視劇《Princess Princess D》正式出道；2007年出演《假面騎士電王》，2008年首度擔任該系列主演，同年跟同門的已故演員三浦春馬主演戲劇《BLOODY MONDAY》走紅；後續出演的《神劍闖江湖系列》深受觀眾喜愛，特別是在《戀愛可以持續到天長地久》飾演霸道醫師，形象與《惡作劇之吻》的江直樹不謀而合，紅遍亞洲；他亦拿過無數的「最佳男主角」獎；近期最出名的作品，就是合作滿島光的Netflix愛情劇《First Love 初戀》。他在「Amuse」待了18年，2021年4月決定出走，但沒跟舊東家撕破臉，與神木隆之介、Amuse共同出資成立新公司「Co-LaVo」，佐藤健仍會和前東家繼續保持合作關係。特別的是，佐藤健沒有開設X、IG等社群平台，只有微博跟官方LINE帳號，他不時會在LINE傳送各種照片、作品以及代言宣傳，營造跟粉絲聊天的情境，十分新穎，他目前好友數為510萬人。