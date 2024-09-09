社工風雨中送暖日本遊客　日本交流協會致函感謝黃偉哲

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日本籍旅客東浦於今年7月底獨自來台南旅遊，因旅費用罄，言語無法溝通，於凱米颱風襲台前夕流落於台南市中心街頭，所幸經當地里長通報，台南市政府社會局立即伸出援手盼社工前往關心，協助其安置及就醫，終得於8月初平安返回日本。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史特致函市長黃偉哲，盛讚台南市社工真誠溫暖，並請黃偉哲務必轉達感謝之意。黃偉哲表示，日本籍旅客東浦先生獨自來台南旅遊，旅費用罄不知如何求援，以致露宿於台南市中心街頭，經熱心里長通報台南市政府社會局，即由黎姓社工介入協助。黃偉哲也指出，東浦先生需要協助的那幾天正好是凱米颱風風雨最大的時候，風雨當中社工助人不分國籍，雖然言語不通，風俗文化不同，社工仍逐一克服困難，透過日本台灣交流協會高雄事務所的協助，東浦先生終於能順利返回日本，與家人團圓，結束在台南的驚奇之旅。黃偉哲指出，自他上任以來積極關懷弱勢，不因國籍而有所不同，首次面臨外國籍旅客露宿街頭，社工員立即提供服務，倘市民發現需要被幫助的弱勢民眾，可立即向社會局通報，並指派社工員前往關懷並提供協助：針對被通報失蹤人口者，會與派出所合作，聯繫家屬接回，另有福利需求的外縣市民眾，則協助申請川資返家，並通報戶籍地縣市政府社會局協助後續關懷事宜。社會局長盧禹璁也說，這次協助日籍旅客也是難得的經驗，在第一時間無法聯繫到其日本家人的情況下，先緊急將其安置於台南市街友中心。社工隨後於東浦先生隨身行李中發現藥袋，即協助其前往台南醫院就醫，幸運地遇上能以日語溝通的醫師，得以順利解決醫藥不足的顧慮。日本台灣交流協會高雄事務所奧正史的感恩信件是對第一線社工人員莫大的鼓勵。社會局呼籲市民，當民眾發現有急需協助的對象時，可撥打1999市民專線及社會局通報，另台南市設有12處社會福利服務中心，如民眾遭遇緊急變故、經濟陷困，可至各社褔中心尋求協助，將有專業社會工作人員進行評估並提供家庭所需服務，透過全民共同努力，打造臺南成為友善又幸福的城市。