快訊／豪雨開轟中南部！嘉義一級淹水警戒　竹崎鄉時雨量破87毫米

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▲今(9)日下午嘉義縣及雲林縣山區有局部大雨或豪雨發生。（圖／中央氣象署）

豪雨開轟！今（9）日下午中央氣象署針對中南部11縣市發布「豪大雨特報」，嘉義縣更是降下驚人豪雨，水利署也在下午3點50分針對嘉義竹崎鄉發布淹水警戒，目前當地時雨量已經破87毫米，提醒民眾外出注意安全。中央氣象署提醒，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(9)日嘉義縣及雲林縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；苗栗、雲林以南地區及臺中、南投、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。嘉義縣一級警戒 : 竹崎鄉（時雨量87.5毫米）、梅山鄉（時雨量84毫米）。🟦淹水警戒怎麼看🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。