首次來訪　熊本縣八代市長中村博生拜會黃偉哲

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▲黃偉哲致贈八代市長中村博生紀念品。（圖／南市府提供）

台南近來與熊本交流密切，首次來訪的日本熊本縣八代市長中村博生今(9)日率團拜訪台南市長黃偉哲，期盼能開啟與台南市的交流。黃偉哲表示，台灣是日本海外教育旅行最大市場，台南則是台灣的文化首都，有著非常多富有歷史教育意義的古蹟，非常適合八代市的年輕學子們前來修學旅行，非常歡迎後續雙方城市有更多的交流。中村博生首先恭喜台南市迎來台南400年，表示已久聞台南是台灣第一座首都、文化古都，同時也是美食之都。中村市長也表示，去年在台北羽球公開賽活動上時任副總統的總統賴清德就向其大力推薦台南市，加上隨著熊本縣的台積電工廠正式啟用，熊本與台灣之間每天也都有飛機航班往來，更感受到雙方關係密切，此後希望在農業的基礎上，與台南市展開觀光、文化、體育等方面的交流。黃偉哲除歡迎八代市來訪也向中村市長介紹台南除了是台灣的第一座城市，也是農產興盛、富有文化底蘊的城市，在保護文化與歷史的同時也不斷努力創新，在發展高科技產業的同時也設置再生水廠供給水資源，是一座兼具歷史與科技的城市。黃偉哲也指出，在農產方面八代市盛產蕃茄、哈密瓜、柚子、高麗菜等農產品，而台南盛產鹽地小番茄、洋香瓜、文旦、芒果、鳳梨等水果，相信雙方在農業上可以有相當多的交流。八代市位於日本熊本縣南部，人口約12萬人，是熊本縣人口第二多的城市。有著八代港作為進出口貨櫃港，港邊並設有熊本熊主題公園，八代市早期為燈心草(榻榻米原料)的重要生產地，近年農產品以蕃茄、哈密瓜、柚子、高麗菜為主。