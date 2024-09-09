讓學童有好環境學習！中油石化事業部捐贈金潭國小29台再生電腦

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▲台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰致詞。(圖／中油石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部捐贈29台再生電腦給林園區金潭國小，該校校長簡仲信(右1)向中油石化事業部執行長黃三泰(右2)致謝。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰於9日，到林園區金潭國小，捐贈29台再生電腦，盼透過硬體資源擴充的方式，讓林園子弟們建構更完善、便利的網路環境，讓學童們可以在更好的學習環境成長。台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰，是由該事業部行政室主任王俊堯等人陪同，到林園區金潭國小捐贈29台再生電腦，受到校長簡仲信率師生熱烈歡迎。中油石化事業部執行長黃三泰表示，中油石化事業部對於林園子弟的教育甚為關心，近年來已捐贈近百台電腦給林園區各個小學，希望透過再生電腦捐贈的方式，讓校內較為老舊的設備得以換新，以降低數位落差、縮短數位鴻溝，讓每位學生都能享有平等的學習資源。黃三泰說，科技在現代教育中的重要性逐年提高，透過這次電腦捐贈，希望石化事業部能夠幫助學生們更好適應數位學習環境，並激發他們的學習潛力。金潭國小校長簡仲信對於石化事業部捐贈電腦硬體設備給該校，至表感謝，乃致贈感謝狀，由執行長黃三泰代表接受，簡仲信說，這不僅能改善教學設施，也能使學生們得以更好利用數位資源進行學習。黃三泰指出，石化事業部積極投入社會公益，除了提升教育環境、資源以外，平時也經常舉辦、參與各項活動，如登革熱環境清潔、寒冬送暖等活動，而在落實企業社會責任方面，事業部也積極配合淨零政策，以「優油、減碳、潔能」為核心策略，並致力落實到實際行動中，以打造更舒適的生活家園。