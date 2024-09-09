女工程師長期胃悶竟是逾3千顆膽結石作祟　術後結石製成甲骨文

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▲取出的膽結石重量為33.6公克。（圖／博田國際醫院提供）

一名竹科女工程師因工作關係加上長期飲食習慣不良，導致腸胃不適，終日胃悶脹氣，就醫吃藥仍不見起色。南下高雄博田國際醫院就診，經超音波檢查是膽結石作祟，令人驚異的是，開刀取出的膽囊內，布滿體積大小不一的膽結石，估計數量高達三千多顆。肝膽胰外科副院長李金德指出，該名45歲女性患者體態微胖，自述一吃東西就胃痛，症狀已持續3個月，導致她只能少吃或尋覓減輕症狀的食物，看了許多腸胃科依舊無法改善病症，近期飲食後胃部疼痛劇烈，經人介紹於8月至博田就診，當天即為她安排腹部超音波檢查，報告顯示其膽囊出現一坨膽結石。李金德指出，膽結石容易跑出膽囊，一旦進入膽管，不僅會引發阻塞性黃疸，嚴重則會造成急性膽囊發炎，甚至合併黃疸與總膽管結石症，對健康造成極大損害。李金德緊急為患者進行膽囊切除手術，宛如西洋梨大小的膽囊一切開，裏頭全是膽結石，儘管膽結石總重量33.6公克，數量卻高達3千多顆。手術採用醫美方式進行傷口縫合，病患手術隔日就正常飲食並且能沐浴，無須換藥與拆線，術後第三日出院，傷口癒合後搭機出國。院方特地將部分膽結石製作成甲骨文贈送患者，以其祝福平安健康。李金德說，醫學臨床數據顯示，女性罹患膽結石居多，主因疑為先天女性荷爾蒙或遺傳等體質差異，後天因素則為飲食習慣導致，如油炸食物、高膽固醇、水分攝取不足、長時間空腹與不吃早餐等，都有可能觸發膽結石的形成。若已形成膽結石且膽囊切除，建議飲食採低脂、高纖、少量多餐、少糖與避免加工食品，也必須多補充水分。李金德補充，過往膽結石好發於40-50歲的中壯年族群，然而現代人飲食習慣改變，近幾年，30至40歲年齡層出現膽結石的案例不在少數，顯示此疾病有年輕化趨勢。