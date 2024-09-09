「馬臉少女」高中學歷0工作！花2000萬打掉全身　整成美女當上CEO

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▲平瀨愛理過去因為長相而自卑，2024年整形成功後，刻意炒作話題讓更多人認識她。（圖／平瀨愛理IG）

▲平瀨愛理現在是人人追捧的美女，還是格鬥子公司的CEO。（圖／平瀨愛理IG）

▲▼平瀨愛理樂於公開昔日照片，鼓勵愛美的人把握機會展開行動。（圖／平瀨愛理IG）

日本網紅平瀨愛理大方公開整形前後對比照，馬臉VS.女神的長相，驚豔百萬觀眾，她也透露動刀總金額超過2000萬日圓（約台幣521萬元），並解釋整形的原因，有部分是因為學歷只有高中，工作難找、僅能打打零工，但整形後的人生180度大轉變，成了百萬追蹤的網紅，節目拍攝工作接踵而來，更被任命當格鬥賽事《Breaking Down》的子公司CEO，平瀨愛理開心直言「很滿意現狀」，所以才想大方分享公開整形前後的過程，鼓勵更多因長相而自卑的人。她承認公開2019年、2024年的整形對比照，就是要炒話題博關注，「老實說，我也沒想到會有這麼大的反響，能接受採訪、被邀請上電視，這一切都超乎了我的想像，但是我非常開心能夠引發這麼多討論」。平瀨愛理很希望讓外貌感到苦惱的人，能因為自己獲得勇氣。問及成為網紅、受到關注後，最開心的事情是什麼？平瀨愛理說：「整形前，我的最高學歷只有高中畢業，曾做過搬家和保全等體力活的打工，我覺得自己沒有什麼能力，但因為整形引發話題，我這個曾一無所有的人竟然能上電視，最終還能成為公司CEO，這是我從來沒想到的，我真的很高興能夠改變自己的人生。」平瀨愛理整形後，除了常被投射嫉妒眼光，還受到滿滿騷擾，「有時候甚至有不實的傳言，原本要和我一起工作的人，都因此離開了…我深深感受到人們的嫉妒心真的很可怕。但也我認為，這些嫉妒是無法避免的，所以我時刻提醒自己，要以誠信的行動贏得信任，不讓那些不實訊息影響到我」。平瀨愛理表示，再給她一次機會還是會選擇整形，她說：「我一點都不後悔！很多人見到我，都因為我而感動到流淚，或者說從我這裡獲得了勇氣，不過我也有跟這些人說明整形的風險，但如果他們下定決心了，整形是不會讓人後悔的。」她現在整形到最滿意的狀態，臉部暫時不會再動刀，但每年會固定做提拉跟皮膚管理，「如果未來看照片覺得哪裡需要調整，可能會小範圍的進行改變」。