樂天女孩擔任Global Mall「美味食堂」一日店長嗨翻全場

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▲Yuri、孟潔先以動感熱舞開場，隨後也特地品嚐了「美味食堂」餐飲新櫃的招牌餐點。（圖／Global Mall新左營車站提供）

▲3樓商場約290坪之用餐休憩空間大幅改裝，以美食街結合休憩空間型式打造嶄新「美味食堂」。（圖／Global Mall新左營車站提供）

Global Mall新左營車站今年以來業績成長近5%、餐飲業績更大幅增長近10%，為10月周年慶暖身及高雄多場演唱會陸續登場帶來的人潮，3樓近期進行大幅度改裝，以暖色木質元素及植栽綠意打造嶄新「美味食堂」。7日舉辦「樂天女孩見面會」邀請樂天女孩Yuri、孟潔及應援團長Aby擔任全新改裝的「美味食堂」一日店長，從動感熱舞蹈到與粉絲們近距離互動、合影，吸引超過百名粉絲到場熱情應援。嶄新的「美味食堂」以美食街形式結合休憩座位區全面升級，並引進三大餐飲新櫃，包括兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳、熊讚家拉麵。Yuri、孟潔先以動感熱舞開場，隨後也特地品嚐了「美味食堂」餐飲新櫃的招牌餐點，像是辛拉麵、韓式炸雞、打拋豬肉飯、月亮蝦餅、榴槤球、日式拉麵等，每一道都吃得津津有味，其中雲象泰式的「榴槤球」更是令孟潔讚不絕口，甚至直呼：「就是榴槤本人！」連平常不太吃榴槤的Yuri也大推，愛嚐鮮的消費者千萬別錯過。Global Mall新左營車站全新改裝的美食遊憩空間「美味食堂」開幕期間加碼祭三大好康，即日起至10月2日會員憑活動DM、EDM、台鐵或高鐵票根，可免費兌換限量50元餐飲新櫃美食金；另外，會員於餐飲新櫃不限金額消費，即可抽「福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券」。開幕期間消費享好康外，另有系列豐富活動接續登場，即日起至10月2日每週日推限時「小菜抽抽樂」活動，民眾於個人臉書或IG完成指定任務，即可至服務台抽新櫃好康；9月16日至10月2日，會員身分證字號中含一個數字「3」，則可兌限量新櫃商品禮券30元（每卡限兌乙次）。