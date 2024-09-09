特企／嘉新獎學金頒獎典禮　啟動初願並展現永續發展決心

我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉新兆福文化基金會於今日（31日）上午於新莊頤品大飯店舉辦獎學金頒獎典禮，頒發「第65屆嘉新獎學金」、「第60屆中華嘉新體育獎學金」及「第3屆永續力獎學金」，三項獎學金共計539位學生獲獎，總獎助金額達新台幣886萬元。基金會65年來持續回饋社會，近年更著力強化兩大面向，發展傑出青年的培力計畫，以及積極鼓勵學子關注永續議題。今年基金會從1,770位優秀學子中，透過嚴謹審查程序，選出539位獎學金得主。本屆典禮共有近五百位同學及家長出席，基金會藉此機會肯定得獎同學，更提供豐富內容來為同學注入持續向前的能量，包含展示歷屆獎學金得主的個人勵志語錄、本屆得主表演現代舞「初衷」、優秀獎學金代表分享奮鬥故事，以及台灣水泥業第一位女總座王立心總經理暢談真摯心聲與成長經歷。除了提供獎學金之外，基金會積極與各大企業、公益機構合作，規劃培力計畫與活動並贊助交通費，讓所有得主無論居住何處都能受惠，譬如女力講座、一日成長營、跨國企業參訪等等。基金會也希望發揮棉薄之力呼應當今時代問題，創立了永續力獎學金，以喚醒青年對環境發展的關注。本屆典禮中更具體落實減碳，從交通、場地佈置、餐盒包裝及餐點設計，盡可能降低碳排及廢棄物，並進行全面性的碳排統計，未來將以本次的整體碳排量做為逐年改善的基準。本屆典禮主題以「啟願」為主軸，「啟」願而非「祈」願，代表無論想要達到多麼宏大的目標，都必須自己跨出第一步。如同嘉新兆福基金會為促進社會美善，於65年前創立了國內第一個以助學為主的財團法人，迄今造福超過10餘萬學子，累積發放獎學金金額超過2.7億元，秉持初願，不間斷幫助弱勢學子、培育優秀人才、支持青年創業、文化推廣及提倡永續。基金會衷心期盼以「改變世界，有時只需一個人跨出勇敢的第一步」之精神共勉之。