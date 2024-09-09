特企／板橋大遠百2024韓流魅力　沉浸式韓流體驗　超夯小吃初登場

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中秋節就是要吃吃喝喝，板橋大遠百今年獻上全台獨家超夯韓國現流街頭小吃及各式美食。9月05日至9月17日於7F活動中心及B1綠洲區推出「2024 韓流魅力 盡在遠百」韓國展，集結上百種韓國美食、生活品味商品、美妝飾品小物及伴手禮，要讓消費者沉浸式品味一個韓流中秋節。說到經典街邊打卡小吃，今年特別推出全台獨家的綵鴻 起司炸熱狗，濃郁牽絲的起司緊緊擁抱彈牙的熱狗，絕對是逛韓國展邊走邊吃的起手式!以及一樣是初登場的韓食家 泡菜起司肉餅，多汁厚實的肉餅配上香醇起司及酸爽韓國泡菜，溫馨提醒-小心燙口喔!這次除美食外還特別推出韓風家居系列商品，包含LOVE & LIFE BALANCE的韓國多功能卡式爐組，以及VOTO的不銹鋼氣炸烤箱系列，體驗質感韓劇生活從板橋大遠百開始。9月05日至9月17日韓國展好禮享不完，凡持遠百APP於活動會場消費滿599元，就有機會抽台北-首爾來回機票，直接送您去韓國、於韓國展會場單筆消費滿999元即贈海苔酥乙份、累計消費滿3000元，即可享有免費韓服體驗30分鐘，多種好康讓您來板橋大遠百韓國展吃喝玩樂過中秋。