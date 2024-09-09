匯聚智慧共塑未來！產業園區管理局高屏分局辦迎週年創新茶會

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▲產業園區管理局高屏分局舉辦迎週年創新茶會。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

▲產業園區管理局高屏分局舉辦迎週年創新茶，由分局長游淑惠(站立者)主持。(圖／產業園區管理局高屏分局提供)

經濟部產業園區管理局高屏分局於今(9)日下午，在高雄前鎮科技產業園區，舉辦迎週年創新茶會，會中進行交流，廣納建言，以作為永續發展推進的力量，與會400人並以快閃方式，排成產業園區管理局局徽迎週年，盼象徵匯聚智慧，共譜未來願景。產業園區管理局高屏分局迎週年創新茶會，是由分局長游淑惠主持，有高屏分局所轄永安、大社、仁武、鳳山、臨海、大發、林園、屏東、內埔、屏南及屏東科技產業園區等廠協會理事長及指標性廠商與會。產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠表示，行政院於去(112)年推動組織改造，經濟部及所屬機關於112年9月26日正式揭牌，其中為營造優質投資環境，乃將管理機關─加工出口區管理處與工業局工業區組整併，並成立產業園區管理局。游淑惠說，產業園區管理局肩負全國科技產業園區及產業園區管理之責，主要辦理園區開發、招商引資、廠商輔導，以及環境永續等業務，由於產業園區管理局轄區面積高達3.3萬公頃，涵蓋全國逾75%產業用地，致下設台北、台中、台南及高屏分局等4個分局，以提供廠商即時服務，並透過各項廠商服務措施之推動，期能達成優化優質營運環境、促進產業發展之任務使命。游淑惠指出，產業園區管理局成立後，有助於發揮統合效益，增加園區資源挹注，未來將本於「智慧、安全、永續」之願景，致力達成提供優質空間、聚焦廠商升級、落實低碳永續、推動智慧服務及營造幸福職場等多元目標，讓園區持續帶動區域發展，創造經濟繁榮。