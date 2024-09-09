劉亦菲尷尬熱舞「遮遮掩掩」！與舒淇成強烈對比　慘遭轟：裝鬆弛

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▲劉亦菲跳起舞來相當尷尬，時不時摀住胸口、調整披肩。（圖／微博）

▲舒淇在派對上相當自在，不僅提起裙擺華麗轉圈，更對著眾人甜笑。（圖／微博）

有「天然美女」封號的大陸女星劉亦菲，近期前往上海參加珠寶品牌活動，穿著一席紅色高定禮服驚豔全場，不過在品牌晚宴上，她卻被網友捕捉到一段跳舞的影片，畫面中她似乎非常不自在，穿著漂亮的禮服卻還不斷「遮遮掩掩」，看起來相當尷尬，還被網友拿來與同為品牌代言人的舒淇做對比，直呼劉亦菲的鬆弛感實在演得太假：「真鬆弛VS裝鬆弛」、「看起來好油膩！」從網友流出的晚宴影片中，可以看見劉亦菲將一頭長髮往後梳，身上的紅色低胸長禮服更是亮眼，不僅胸前辣開大洞，禮服上更是鑲滿小水讚，顯得相當貴氣，不過劉亦菲似乎不是很習慣在公眾場合露出肩膀，選擇披上黑色披肩，不過也因此限制住活動。畫面中儘管劉亦菲試圖隨著音樂搖擺，但披肩時不時滑落，她一邊用手摀住胸口，又一邊要整理披肩，看上去相當蹩腳，但她仍想嘗試性感，隨意讓披肩滑到手臂上，跟著音樂搖擺，不過在一旁有人靠近後又立刻將披肩調整回原來的位置，看起來有些尷尬。網友也因此拿她和同場的舒淇做對比，發現舒淇以黑白漸層禮服現身，雖無劉亦菲的禮服耀眼，不過她卻十分大氣，在活動現場玩得相當開心，也讓網友狠酸劉亦菲：「真鬆弛VS裝鬆弛」、「沒有一人有舒淇的鬆弛感，她們覺得自己鬆弛，其實油乎乎且諂媚」、「總算知道為什麼那麼多人說劉亦菲油腻了」、「選錯禮服了」、「沒有對比就沒有傷害」、「有氣質和無氣質，清蒸魚和紅燒肉」、「鬆弛感真的不是人人都有的。」