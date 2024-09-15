Switch送任天堂原廠維修！家長開箱見「神級服務」　感動千萬玩家

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▲當事人收到任天堂寄回的主機時，發現原先貼在主機上的貼紙也被小心翼翼保存下來。（圖／X@fumie_doru）

▲ GameBoy是陪伴無數人長大的掌上型遊戲機。（圖／Pixabay）

▲一位95歲阿嬤依舊在使用 GameBoy 玩「俄羅斯方塊」，這台超過20歲的遊戲機，依舊不敵時間摧殘壞掉，卻意外體驗到任天堂的神級服務。（圖／Pexels）

日本遊戲公司任天堂（Nintendo）主攻掌機市場，打造出Switch 、Game Boy等經典遊戲機。近期就有一位日本家長分享，因為家中Switch主機出現問題，送回任天堂原廠維修，沒想到收到回來的主機時，卻親身體驗了官方「神級服務」，極度用心守護孩子的細節也感動全球千萬名網友。近期一位日本家長在社群平台X上分享送修 Switch主機的真實遭遇，近期家中Switch主機壞掉了，因此送回任天堂原廠進行檢測與維修，她原本也預測最糟的情況就是被換一台整新機，只是遊戲紀錄可能保不住了。沒想到不久後當事人收到了任天堂寄回的包裹，官方不但盡力將原主機完全修復，甚至還將他們一家原本貼在上面的貼紙小心翼翼的撕下來，保持完整的用袋子密封寄回。一間手上還有著馬力歐、寶可夢等全球知名IP，說是世界最強遊戲公司一點也不為過的任天堂，對待顧客仍始終如一的用心，也讓當事人讚嘆，「也許這些貼紙不起眼、也許可能沒那麼重要，但對孩子來說會是充滿回憶的寶物」，貼文曝光短短幾天，瞬間吸引來自全球超過1500多萬人次觀看、36萬玩家按讚，並對老任致上最高敬意「這就是為什麼任天堂，會那麼成功的原因吧」。事實上任天堂重視顧客的企業精神，這幾十年來一直以來都沒有中斷過！在早在幾年前，一位95歲阿嬤依舊在使用GameBoy 玩「俄羅斯方塊」，但最終這台超過20歲的遊戲機，依舊不敵時間摧殘壞掉了，也讓阿嬤的生活頓失重心。雖然家人也曾嘗試找尋民間店家幫忙維修GameBoy ，但要知道Game Boy早在2003年就已經停產，超過17年的歲月早已讓維修技術逐漸失傳，就算會修也沒有零件可以買了。不過阿嬤有天在與孫子聊天時，意外聽見孫子說出「任天堂時有『神對應』般的服務」，但阿嬤卻將「神對應」聽成「紙應對」（日語神與紙的讀音皆為kami），於是動筆寫信給任天堂，並將壞掉的 GameBoy一同寄回總公司。結果最終真的得到了任天堂官方認真地回應，官方也用紙本回信，並坦言官方其實已經沒有維修零件可以救回陪伴阿嬤30年的GameBoy ，但在庫存中找到了一台全新且還能遊玩的GameBoy主機，並將這台新機贈予給阿嬤，還祝福她能夠長命百歲。對於任天堂極度暖心的服務，阿嬤的女兒津阪邦子相當感激，隨後也投書給媒體分享這段過往，「且阿嬤直到99歲去世之前，都未曾患有失智症」。