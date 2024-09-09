周杰倫演唱會「第一排代購費」賣62000　粉絲怒轟黃牛：乾脆去搶

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▲網友在Threads上曬出黃牛釋出的「代購」費用，讓粉絲看傻眼。（圖／Threads、IG jaychou）

周杰倫（周董）日前宣布將登上台北大巨蛋開唱，時間就定在12月上旬，掀起民眾討論，不少粉絲直呼要抓緊機會搶票，不過目前官方還沒釋出售票資訊，網路上卻已經出現不少「黃牛業者」，在Threads上喊價，曬出代購費用，沒想到最貴的第一排座位竟要價6萬2千元，讓不少粉絲直呼太驚人：「怎麼不乾脆去搶？」Threads上1名網友曬出截圖，指出這是友人協助詢問到的周杰倫演唱會代購票價：「特區第1排，6萬2千元起、特區前3排，5萬2千元起、特區前5排，3萬7千元起、特區隨機1萬7千元、2樓隨機1萬6千元、3樓隨機1萬5千元、4樓隨機1萬4千元。」讓粉絲相當訝異，離譜的是這些價格並不包含演唱會門票票價，只是「代購價格」，其中不少座位還是「起跳」，意味著越晚下單價格恐怕還會再提高。貼文一出不僅掀起討論，更讓不少粉絲不滿怒轟：「趕快去檢舉，乾脆去搶欸」、「不要買黃牛，拜託」、「如果是這個價錢，那我不配看周杰倫」、「不說還懷疑系統多key個0」、「這種代購就是賣黃牛票啊！請拒絕黃牛，不要助長黃牛，票已經夠難搶了，千萬不要讓黃牛得逞了！」、「這黃牛價格不如出國看，還可以順便走走。」同時也有網友敲碗，要求周杰倫演唱會實施實名制：「期待實名抽籤制，實名制不能百分百擋黃牛，但實名加上抽籤至少能把一半以上的黃牛給踹了下去吧」、「希望大家都不要買一起抵制」、「支持實名制，身分證對號入場。」不過也有理性粉絲分析，指出實名制的壞處，表示一旦民眾買票了，後續儘管臨時無法到場，也沒辦法做轉讓；另一派網友則直言，實名制對於沒有搶到票的真粉絲相當可惜，因為像是周杰倫這類的演藝圈巨星，下次再開唱的日期無法確定，未來是否還有機會為偶像應援，將成為未知數。