周儀翔不但酒駕還拒絕酒測！跟呂政儒發出聲明道歉：讓大家失望了

周儀翔道歉了！PLG職籃桃園璞園領航猿球星，有台灣「LBJ」（詹皇）稱號的周儀翔，傳出在8月26日因為酒駕，且拒絕員警酒測，遭開罰新台幣18萬元並吊照扣車。稍早周儀翔已經選擇自請離隊。至於同車另一名球星，新北國王小前鋒「男模」呂政儒，稍早也在個人社群發表聲明致歉。呂政儒以聲明方式表示，「首先在此向社會大眾深表歉意，由於我個人的行為，對社會造成了不良影響，也很抱歉，讓支持我的人失望了。」而周儀翔也坦承自己心生僥倖，對社會也帶來負面示範。
周儀翔被攔檢 自認心生僥倖
周儀翔等人是在知名夜店消費後，開車準備回新北市樹林，不過行車疑似危險駕駛，行經忠孝東路5段就被警方攔查，停在路邊後，兩人渾身酒氣但拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單，在吊銷周儀翔駕照並查扣車輛後讓兩人離開。
周儀翔酒駕後也跟球團自請離隊，桃園領航猿表示：「本球團自成軍以來，始終致力於良善管理，並極度重視球團及球員的社會責任，周儀翔個人酒後駕駛及拒檢之不良行為嚴重違反球團管理規章及合約規範，本球團對於酒駕行為嚴厲譴責。」
跟周儀翔同車的「男模」呂政儒也發出聲明：
首先在此向社會大眾深表歉意，由於我個人的行為，對社會造成了不良影響，也很抱歉讓支持我的人失望了。
身為職業運動員，我應當以身作則，卻未能謹慎行事，未盡義務督促他人，這不僅是對自身安全的漠視，更是對他人生命和財產的極大威脅，我的行為辜負了大家對我的期望，也與我作為運動員應背負的社會責任背道而馳。
我將以更加嚴格的標準要求自己，並且虛心接受聯盟及球團的一切懲處，再次與社會大眾及所有支持我的人道歉，也十分抱歉佔用社會資源，再次深深致歉，讓大家失望了。
此外，周儀翔提出自請離隊要求，也獲得同意，他也在個人臉書道歉，並且面對自己犯下的過錯坦然面對。
周儀翔道歉聲明如下：
日前在台北市發生拒測酒駕一事，身為公眾人物，本該帶給社會大眾正向的能量並樹立好典範，我卻心存僥倖自認已經休息足夠駕車上路而拒測。
明知酒後駕車為錯誤行為仍做出最糟糕的示範，事發後我已向球隊自請離隊，在此誠挚的向社會大眾致歉。
感謝各個球團過去對我的栽培，謝謝聯盟給予我們舞台，谢谢球迷對我的支持，而身為一名職業球員，我做出了最負面的行為，讓大家失望了，對不起。
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周儀翔等人是在知名夜店消費後，開車準備回新北市樹林，不過行車疑似危險駕駛，行經忠孝東路5段就被警方攔查，停在路邊後，兩人渾身酒氣但拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單，在吊銷周儀翔駕照並查扣車輛後讓兩人離開。
周儀翔酒駕後也跟球團自請離隊，桃園領航猿表示：「本球團自成軍以來，始終致力於良善管理，並極度重視球團及球員的社會責任，周儀翔個人酒後駕駛及拒檢之不良行為嚴重違反球團管理規章及合約規範，本球團對於酒駕行為嚴厲譴責。」
跟周儀翔同車的「男模」呂政儒也發出聲明：
首先在此向社會大眾深表歉意，由於我個人的行為，對社會造成了不良影響，也很抱歉讓支持我的人失望了。
身為職業運動員，我應當以身作則，卻未能謹慎行事，未盡義務督促他人，這不僅是對自身安全的漠視，更是對他人生命和財產的極大威脅，我的行為辜負了大家對我的期望，也與我作為運動員應背負的社會責任背道而馳。
我將以更加嚴格的標準要求自己，並且虛心接受聯盟及球團的一切懲處，再次與社會大眾及所有支持我的人道歉，也十分抱歉佔用社會資源，再次深深致歉，讓大家失望了。
此外，周儀翔提出自請離隊要求，也獲得同意，他也在個人臉書道歉，並且面對自己犯下的過錯坦然面對。
周儀翔道歉聲明如下：
日前在台北市發生拒測酒駕一事，身為公眾人物，本該帶給社會大眾正向的能量並樹立好典範，我卻心存僥倖自認已經休息足夠駕車上路而拒測。
明知酒後駕車為錯誤行為仍做出最糟糕的示範，事發後我已向球隊自請離隊，在此誠挚的向社會大眾致歉。
感謝各個球團過去對我的栽培，謝謝聯盟給予我們舞台，谢谢球迷對我的支持，而身為一名職業球員，我做出了最負面的行為，讓大家失望了，對不起。