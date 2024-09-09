小禎要當星媽了！16歲女兒拍李進良投資職人劇　她認了一開始反對

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▲小禎出席保養品牌代言活動，回應女兒將拍攝前夫李進良投資的職人劇。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.09）

▲小禎入行20年，即將邁入不惑之年的她保養得宜。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.09）

小禎（胡盈禎）16歲女兒Emma今（9）日被爆料將承繼媽媽、外公胡瓜衣缽，演出爸爸李進良投資千萬元的醫美職人劇《整外春秋》，據傳也要客串一角的小禎出席牛爾保養品活動，被問及愛女要當「星三代」，小禎證實此事，坦言一開始反對，要Emma說服她，最終還是被女兒說動，加上該劇由好友温昇豪製作，才點頭答應。對於Emma羨慕她拍戲，覺得工作好像很輕鬆，想進演藝圈，小禎考量女兒還在讀書，希望Emma當一名快樂的小孩就好，起初不同意愛女演戲，不過Emma一句「想堅持把一件事情做好給媽媽看」，自己思考後也認為如果女兒從中體會到工作的辛苦也不錯，所以決定放手讓孩子去嘗試，但唯一的要求是課業絕對不能因此受影響。小禎透露，Emma已經在上表演課，經紀約則交給温昇豪的公司處理，至於女兒以後是否會出國留學？小禎表示，不一定會送Emma出國念書，一來美國、歐洲現在治安不好，Emma的興趣也一直在變，之前說想當模特兒，後來又想成為便利商店店員，最近開始對藝術產生興趣，身為媽媽，無論如何都不會干涉女兒的志向。此外，小禎說，平常會和女兒討論保養的話題，看見Emma臉上冒青春痘，還會忍不住唸女兒，出道20年的她分享保養之道，指出除了建立正確的保養觀念、使用對的產品，固定運動和均衡飲食也很重要，最重要的一點就是保持愉快、正向的心情，才能維持凍齡的外表。