蘋果發表會近在眼前！美股早盤主要指數開高　蘋果小跌2.24%

我是廣告 請繼續往下閱讀

美股周一（9）主要指數開高，除了聚焦即將在加州當地時間週一上午10點於蘋果總部舉行的發表會外，市場也關注本週稍晚即將出爐的最新通膨報告，藉此評估聯準會本月降息幅度。至截稿前道瓊工業指數報40583點，升237點或0.59%；標普500指數報5455點，升48點或0.9%；那斯達克綜合指數報16880點，漲190點或1.14%；費城半導體指數漲近 1.7%。上周公布的美國 8 月非農就業報告顯示就業成長疲軟，被譽爲「今年最重要」就業報告表現疲軟導致投資人擔憂情緒高漲，美股主要指數齊跌，科技股首當其衝。市場預期，美國周三公布的8月消費物價指數（CPI）按年漲2.6%，按月升0.2%；核心CPI料按年升3.2%，按月升0.2%。焦點個股方面，Meta、特斯拉、輝達、亞馬遜等科技股齊漲，惟蘋果小跌2.24%，公司市值仍達3.36兆，投資人仍緊密關注接下來發表會上全新的iPhone 16以及Apple Watch等明星商品表現。