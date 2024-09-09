竹科工程師狂灌700cc「斷魂百香果」暴斃！酒吧發聲了：配合調查

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▲酒吧業者今（9）日晚間在IG發布聲明，停辦挑戰活動並配合調查。（示意圖／當是酒吧IG）

竹科一名25歲張姓工程師在9月7日晚間在北市信義區酒吧與朋友聚會，隨後挑戰店家舉辦的飲酒挑戰賽，狂灌700毫升「斷魂百香果」調酒，結果隔（8）日被發現猝死在ATT 4 FUN百貨大樓地下室廁所，對此，當是酒吧也發出聲明，表示會全力配合調查，並即刻起停辦飲酒挑戰活動。酒吧業者今（9）日晚間在IG發布聲明表示，對於本次事件深表遺憾，該事件相關調查如有可協助確認部分，將會全力配合。酒吧也表示，「聖杯系列活動」已舉辦數次，深受顧客喜愛，為了回饋長期支持客人，於新店開幕再次舉辦，「如今為了避免任何疑慮，我們已立即停止此活動，日後亦不再舉辦。未來將以健康理性飲酒為重心推廣理念。」據警方調查，張姓工程師在當晚與朋友參加了酒吧所舉辦的「1公升的眼淚」飲酒挑戰賽。這活動會讓參賽者在8分鐘內喝完700毫升的「斷魂百香果」調酒，這款酒是由百香果、40%的烈酒伏特加和300毫升冰塊調製而成，參賽者需先押付500元，若在規定時間內喝完即可拿回500元，失敗就是將500元當作酒錢。這項挑戰在該酒吧相當受到歡迎，幾乎每天都會吸引20人以上參加，但直到9月7日意外發生，也讓店家即刻喊停，並宣布全力配合調查。