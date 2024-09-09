川普前對手海莉：美國總統應在經濟、軍事和外交等方面助台

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▲美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入倒數，曾與提出「台灣該繳保護費」的前總統川普角逐共和黨初選的美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）日前受訪時表提到，中國如果成功占領台灣，那麼對於全球經濟的衝擊影響「甚至會超越俄烏戰爭」，她也呼籲無論是川普或賀錦麗當選，都應該更加關切台海衝突，從軍事、經濟與外交方面幫助台灣。美國前駐聯大使海莉在川普執政時，經常在聯合國常替台灣發聲，對於川普的「保護費」論點更公然反對，強調台灣不需要施捨、是美國需要台灣。今年8月她也親自率團訪台，接受總統賴清德在總統府的接見；海莉日前接受《CBS》節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時，再度重申台灣持續受到中國在國際場合上的霸凌與軍事恫嚇。在節目訪談期間，海莉與主持人布瑞南（Marget Brennan）談及前總統川普、副總統賀錦麗以及美國內政等與美選相關問題，同時也提到中國、台灣與美國之間的關係，期間海莉強調，她這次訪台會見了台灣的總統、副總統、國防部長與情報官員等，也看見台灣雖然是中國文攻武嚇的對象，卻並非什麼也沒做，等待著任何人的施捨或幫助。海莉指出，台灣每月面臨3000萬次來自中國的網路攻擊，還有各種海空域挑釁行為，但在10年前對台灣投資佔總投資比重84%的中國，如今已降至11%，兵役也從4個月延長至1年，她強調如果中國真的佔領台灣，那麼全球的GDP將損失10%或10兆美元，比俄羅斯入侵烏克蘭所造成的全球GDP1%損失或1兆美元的經濟衝擊更加嚴峻。當主持人問及她是否認為下任總統該駐軍協防台灣時，海莉回應表示「台灣不需要美軍進駐，他們所希望達成的是與美國合作進行、分享情報、聯合軍事訓練，以達成能夠自製武器保衛自己的目標」。對談期間，她也再度反駁了川普的「保護費」論點，海莉強調台灣是美國的民主盟友、有美國50％的晶片產量，無論是川普或賀錦麗當選，她都建議美國必須在經濟、軍事和外交方面幫助台灣。她明確指出：經濟方面，美國應與台灣達成自由貿易協定；外交方面，美國應推動台灣成為聯合國、世衛組織的會員；軍事方面，美國應盡一切努力與台灣進行聯合演習和分享情報。海莉新冠疫情為例表示，最初是台灣向國際社會警告有來自中國的病毒，「當時世界衛生組織不會聽他們的，因為他們不是會員，聯合國也不會聽他們的；但中國做了什麼？完全相反。他們把疫情資訊藏了起來沒有告訴世界，數百萬人為此受苦。」她說，如果全球當初肯聽台灣的警告，結局將大不相同，為此台灣「早已贏得將其視為合作夥伴和朋友的權利」，另外她也特別提到中國、俄羅斯等境外勢力散播的惡意假消息正對美國民主構成重大威脅，尤其是在TikTok等社群平台上的狀況尤為嚴重。現年52歲的海利曾任南卡羅來納州州長，在川普執政期間出任美國常駐聯合國代表，去年曾角逐共和黨2024大選提名，但隨著川普在各州陸續拿下共和黨選民的支持，最終在「超級星期二」過後宣布退選，改為支持川普再戰2024，但她並沒有就此全然放棄批評川普的部分政策與發言。海莉今年8月率團訪問台灣，總統賴清德也在22日上午於總統府接見，感謝海莉長期對台灣的支持，也感謝海莉在駐聯合國期間為台灣仗義執言、主張台灣應該加入國際社會。