王座國際今70.8元掛牌上櫃　8月合併營收再創高

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王座國際餐飲股份有限公司今（10）日以承銷價每股70.8元正式掛牌上櫃。2023年全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後淨利1.16億元，每股稅後盈餘（EPS）6.83元，營收獲利雙創歷史新高，8月合併營收1.23億元，較上月與去年同期成長1.11%與5.89%，亦創單月歷史同期新高，隨著營收來源持續成長，營運維持正向。王座擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌合計10家門市，建構餐飲、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源，適逢7、8月暑期餐飲消費旺季，加上酷暑帶動百貨商場人流增加，推升8月合併營收1.23億元，年月雙增，累計1-8月合併營收9.18億元，年增率12.69%，8月與前8月雙創歷史同期新高表現。王座去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，至今全台已開幕「板橋環球」、「台北101」、「新光三越A11」與「新光三越台南西門」等4家直營店，目前籌備插旗台中成為第5家直營店，亦為「橋村炸雞」首家街邊店，預計9月中旬開幕，以期透過直營店達到對消費者之宣傳效果與品牌認知，同時創造單店效益。展望後市，王座短期以拓展國內餐食市場市占率為主要目標，第四季將推出重磅行銷活動搶攻年底聚餐商機，並以「橋村炸雞」為起始，於台灣拓展加盟業務，目標今年第四季在台灣開出首家加盟店，挹注加盟事業相關收入，且持續推進「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌到美國與香港加盟，進行海外再授權業務，以期多元營收來源持續成長，營收結構優化，營業費用控制得宜，維持營運穩健正向。