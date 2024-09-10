美股道瓊收漲484點！蘋果推iPhone 16股價微升　標指、那指皆漲

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果公司於台灣時間週二凌晨在加州舉行產品發布會，推出支援AI功能「Apple Intelligence」的iPhone 16系列手機，將在iOS 18更新後全面啟用，預計10月先在美國提供，連Apple Watch及AirPods也進行自2022年底以來，首次重大革新，蘋果股價在發布會後表現平穩，微漲0.041%。消化蘋果發表會的系列新品後，市場注意力也轉向本週通膨數據，以及賀錦麗、川普的首場辯論，美股週一呈現反彈之勢，道瓊工業指數大漲484點。綜合《CNBC》等外媒報導，投資者在華爾街遭遇今年最糟糕的一週後，逢低買入並押注聯準會（Fed）本月稍晚可能降息，美股從 2023年以來的最大單週跌幅中反彈。除了科技股，零售商、銀行和工業股也出現反彈，因為投資人認為降息將提振疲軟的消費者。9日收盤，美股道瓊指數上漲484.18點，或1.2%，收40829.59點；那斯達克指數上漲193.77點，或1.16%，收16884.6點；標普500指數上漲62.63點，或1.16%，收5471.05點；費城半導體指數上漲97.57點，或2.15%，收4625.78點。週一的股市反彈，是在9月第一個交易週遭受嚴重損失後出現的，從歷史上看，9月對股市來說通常會是艱難的1個月，尤其是8月份就業報告引發人們對勞動市場放緩的擔憂之際。重磅股中，輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）收盤股價分別漲3.54%及2.63%，亞馬遜升2.34%，波音公司因為與最大工會達成薪資協議，有望避免罷工、干擾飛機生產，股價因此漲3.36%。接下來，市場焦點是週三將公布的最新消費者通膨數據，還有週四的生產者通膨報告，是聯準會18日政策決定前，最後的通膨相關數據。