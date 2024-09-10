62歲劉德華演唱會重摔！沒注意「大黑洞」踩空　傷勢曝光歌迷嚇壞

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華在深圳演唱會上，沒注意到腳下的大洞，當場重摔。（圖／微博）

▲劉德華跌倒後平趴在地上，緩了一下、擺擺腿才起身。（圖／微博）

▲劉德華上海演唱會滑跪差點「飛出舞台」，讓他自己也嚇到了。（圖／微博）

香港天王劉德華舉行《今天...is the Day》巡迴演唱會，9月6日至9日一連4天在中國深圳開唱，想不到竟發生意外！昨（9）日晚間演唱會時，舞台升降通道突然打開，專注唱歌的劉德華沒發現，走過去左腳直接踩空，當場重摔，讓現場歌迷看了全嚇壞尖叫。好在劉德華反應快，跌倒當下用手撐住地板保護頭部，但手部疑似有擦挫傷，不確定是否有傷到骨頭；畫面曝光後，「劉德華演唱會摔倒」的關鍵字直接衝上微博熱搜。昨晚是劉德華在深圳場的最後一天演唱會，怎料卻發生摔倒事故，舞台升降通道不知為何在劉德華演唱時沒有關閉，一個大洞宛如陷阱，讓劉德華路過時不小心踩空摔倒。幸虧劉德華反應迅速，沒有整個人掉下舞台，短暫趴在地上後，還擺擺腿俏皮的安慰歌迷才起身；現場粉絲見狀也紛紛大喊「劉德華小心」、「劉德華我愛你」，擔心華仔受傷。劉德華跌倒的影片曝光後，「劉德華演唱會摔倒」的關鍵字也直接衝上微博熱搜，網友看了紛紛留言痛批工作人員出現重大失誤，「這主辦單位幹什麼吃的啊？」、「已經不是第一次，華仔一定要注意安全」、「太嚇人了，還好還好，好人有好報」、「他的自救姿勢非常標準，迅速平趴擴大著地表面積，是落井或墜冰窟的絕佳自救方式」、「升降台下去的時候不能有個示意裝置嗎？這種嚴重了要命的」。也有網友解釋，升降台其實是本來就設計好開啟要上樂手從下方登台的，劉德華彩排時應該也知道此事，可能是當下燈光昏暗或是唱得太投入才沒注意到。而劉德華為了不讓粉絲擔心，演唱會結束後也在社群上po出收工帥照喊話：「感謝大家，我們下一站再聚！」並未曝光傷勢，不過現場有歌迷指出，華仔手部有些許擦傷，幸虧沒有大礙。而劉德華此次巡演已經不是第一次發生舞台意外，7月5日他在上海開唱時，舞台升空到一半，劉德華一個滑跪動作，差點滑出4公尺高的舞台，讓現場歌迷頻頻發出尖叫聲。事後劉德華也向粉絲道歉，笑說：「沒想到這麼滑，我心裡也怕怕的」，表示下次不會做出如此危險舉動，可如今又發生踩空意外，讓歌迷擔心62歲的劉德華身體是否承受得住。