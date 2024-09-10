有洋蔥！「北海道阿嬤」仍掛念王柏融表現：我在這裡繼續替你加油

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中華職棒台鋼雄鷹明星外野手「大王」王柏融，昨（9）日迎來個人的31歲生日，而台鋼球團也特別精心準備驚喜要給他。稍早台鋼官方發布一則相當溫馨的短片，片中內容是王柏融當年離開桃猿隊、轉戰日職北海道火腿鬥士之後，，並表示：「想起她跟她的先生都會在外野角落替我加油，我心裡真的非常地感激。」這位綽號，當王柏融打不好時，她也會露出相當遺憾的表情，讓人印象深刻。而阿嬤如今在王柏融31歲生日時，特別送上自己過去多年來替他加油時所穿戴的應援帽，還有一本2019年至2023年的觀賽紀錄，記下王柏融每個打席，親自寄到台灣送給大王。而王柏融也親自閱讀阿嬤的親筆信，信中內容為，「我是過去曾寫過信給你的小貫和惠，王選手從日本火腿退團後，我還是持續真心為你加油。，但是因為先生的身體狀況不是很好，非常遺憾無法前往。」「跟朋友討論過後，決定寄一些應援小物到台灣，包括4年來為王選手加油的帽子、一部分應援道具、蒐集了一些4年來為王選手應援的紀錄，」小貫和惠女士寫下。台鋼球團這部王柏融「開箱」相當具有紀念意義的生日禮物影片，也同步附上中、日文字幕，讓網友直呼相當有心。最終王柏融則在影片中表示，「很感謝她（小貫和惠女士）在我在日本這五年來的支持，想起她跟她的先生，都會在外野的某個角落，穿戴著這些應援物替我加油，我心裡非常地感激。