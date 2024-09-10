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虎航10:00開搶！飛北海道新千歲2599元冬季增班　華航全航線72折

記者蕭涵云/綜合報導

▲冬天出國到日本賞雪買便宜機票！台灣虎航飛北海道冬季航班促銷，「台北－新千歲」增班今10:00開賣「2599元起單程未稅」；中華航空「全航線72折」秋季促銷，賞楓、跨年都優惠。（圖／台灣虎航提供）
▲冬天出國到日本賞雪買便宜機票！台灣虎航飛北海道冬季航班促銷，「台北－新千歲」增班今10:00開賣「2599元起單程未稅」；中華航空「全航線72折」秋季促銷，賞楓、跨年都優惠。（圖／台灣虎航提供）
冬天出國到日本賞雪又有便宜機票可以買！台灣虎航飛北海道冬季航班促銷，「台北－新千歲」增班今（10）日上午10:00開賣「2599元起單程未稅」，百萬夜景、海膽螃蟹等美食一次收服。中華航空也推出「全航線最低72折起」秋季出遊促銷優惠，出發日期涵蓋即起到明年3月，賞楓、跨年都優惠。

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📌10:00增班開賣！台灣虎航飛北海道「台北－新千歲」2599元冬季航班促銷
台灣虎航冬季航班促銷，「台北－新千歲2599元起」單程未稅，今上午10:00增班開賣，銷售期間為2024月9月10日10:00起至2024年9月11日23:59止、搭乘期間為2025年2月2日至2025年2月27日；航班時間依官網公告為主，日期及機位數有限，售完為止。機票時間正好涵蓋寒假、2月14日情人節、2月28日連假期間，好令人心動。

造訪日本北海道最佳時機，冬季飛出國賞雪、吃螃蟹，漫天飛雪的百萬夜景、支笏洞爺一次全收，還有六花亭、白色戀人、札幌農學校等伴手禮也能順便購入。
◾️「台北(桃園)－新千歲」每週增班3班
IT2234「台北(桃園)－新千歲」08:30-12:55 每週一日
IT2234「台北(桃園)－新千歲」08:15-12:55 每週三
IT2235「新千歲－台北(桃園)」13:55-17:35 每週一四日

▲台灣沒有的「雪地騎馬」，搭配漫天飛舞的飄雪更夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣沒有的「雪地騎馬」，搭配漫天飛舞的飄雪更夢幻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲疫後出遊親子商機爆發！《NOWnews今日新聞》帶大家直擊Club Med Tomamu北海道度假村，包吃包住還有最受父母歡迎的兒童俱樂部服務，把小朋友送去學習滑雪，爸媽就能享受兩人世界。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少台灣人熱愛冬季飛往日本北海道滑雪。（圖／記者蕭涵云攝）
📌中華航空「全航線最低72折起」！秋季出遊促銷優惠
中華航空即日起至9月26日，也推出「全航線最低72折起」秋季出遊促銷優惠，涵蓋旅遊日期從9月6日至2025年3月31日止，經濟艙「台北－香港3145元起」、「台北－馬尼拉3690元起」、「台北－新加坡5166元起」、「台北－首爾5950元起」皆為來回未稅票價，萬元有找都爽玩；澳洲航線也全面促銷，布里斯本、雪梨「兩萬有找」；直飛北美6大航點，「台北－西雅圖20145元起」最優惠、「台北－舊金山19190元起」。

推薦每月16日的「華航會員日」，9月16日適逢週年慶，驚喜推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，年末特別往返加班機，2024年12月28日CI2168「台北－靜岡」，以及2025年1月3日CI2169「靜岡－台北」航班，飛富士山跨年「經濟艙5000元」來回未稅超便宜必搶，還可自由搭配日本其他航點進出；搭乘12月28日CI2168班機，還能獲得靜岡縣廳提供帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡等獨家紀念品。

▲華航推出秋季出遊計劃，即日起至9月26日，全航線72折起，可下訂9月6日至2025年3月31日之間機票，優惠價台北-香港3145元起，台北首爾5950 元起。（圖／華航提供）
▲中華航空「全航線最低72折起」！秋季出遊促銷優惠。（圖／華航提供）

台灣虎航促銷今10:00開搶！推平日優惠「799元起」　飛日本1799元

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