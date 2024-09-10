美股反彈！費半漲2%、台積電ADR漲3%　台股搭順風車！開盤漲108點

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蘋果今（10）日台灣時間凌晨舉行新品發佈會，不過投資人反應不太熱烈，股價小漲0.041%，不過美股四大指數昨（9）日止跌反彈全走高，其中費半指數上漲逾2%，台積電ADR上漲逾3%，激勵台北股市今日開盤上漲108.13點、來到21252.57點，跳空站上5日線。大盤走高之際，中小型股開盤上漲0.48點、來到261.07點，同步站回5日線。今日開盤量大強勢個股：矽瑪、映泰、創威、瑞軒、百一；開盤量大弱勢個股：品安、宇瞻、晶彩科、IET-KY、廣達。權值股開盤全數走高，台積電開盤漲11元、來到910元；鴻海開盤漲2元、來到174元；聯發科開盤漲10元、來到1115元。蘋果今日台灣時間凌晨舉行新品發佈會，不過投資人反應不太熱烈，股價小漲0.041%。而現在市場將目光轉向稍晚舉行的總統候選人辯論會、以及聯準會利率動向，美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲484.18點或1.2%，收40829.59點；那斯達克指數上漲193.77點或1.16%，收16884.6點；標普500指數上漲62.63點或1.16%，收5471.05點；費半指數上漲97.57點或2.15%，收4625.78點。科技五大天王多數走高，Meta上漲0.9%，蘋果上漲0.041%，Alphabet上跌1.33%，微軟上漲1%，亞馬遜上漲2.34%。半導體股回神走高，輝達大漲3.54%，博通上漲2.79%，高通上漲1.63%，應用材上漲1.6%，德儀上漲1.88%，AMD上漲2.83%，美光下跌0.13%。台股ADR全數收漲，台積電ADR上漲3.8%；日月光ADR上漲2.46%，聯電ADR上漲1.81%，中華電信ADR小漲0.03%。