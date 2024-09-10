川賀辯論將登場！不排除出現大規模抗議活動　費城嚴陣以待

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美國大選第2場總統辯論，即將在台灣時間週三（11）上午9時舉行，這是民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普首次交鋒，地點則在關鍵戰場－賓州費城的「國家憲法中心」（National Constitution Center），由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦。由於預計將出現示威活動，費城當局嚴陣以待、部署警力，確保辯論順利進行。根據《路透社》報導，國家憲法中心周圍已設置了路障，禁止民眾進入包括自由鐘、獨立廳在內的歷史區域，預計當天將會有親巴勒斯坦的團體上街，抗議賀錦麗繼續支持以色列的計畫。一些費城居民在受訪時，表達自己對賀錦麗的看法，大多是希望能更深入了解賀錦麗，貝斯勒（Dan Bessler）表示：「2020年時，我對她的印象並不深刻，但她是一名檢察官，我認為她比高齡的拜登更能堅持自己的立場。」報導提到，擁有19張選舉人票的賓州，被視為可能決定選舉結果的關鍵戰場，不少專家都預測，贏得賓州者將贏得白宮。歷史上，民主黨即使在賓州其他地方流失選票，大部分損失也能靠在費城等大都市的顯著優勢贏回。不過，正是因為賓州的重要性之大，許多分析員都對賀錦麗沒選擇賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）為副手一事感到不解。《國會山莊報》引述民調專家西爾弗（Nate Silver）的看法，認為賀錦麗可能因此錯過拉攏中間選民的「重要機會」。