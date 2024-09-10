美Fed大幅降息預期減！支撐美元走揚　新台幣早盤再貶至32.15元

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在投資人轉答即將公布的關鍵美國通膨數據，並降低對美國聯準會（Fed）下周大幅降息的預期，美元指數走揚，亞洲主要貨幣包括日圓兌美元走貶，新台幣兌美元今（10）日早盤開平後再翻貶，下探32.15元，貶值6分。投資人關注焦點轉向本周稍晚公布的美國通膨數據及聯準會下周可能的降息動作，美股4大主要指數全部收漲，美元指數在市場預期美國下周降息1碼可能性較高之下，進一步來到101.7附近。亞洲主要貨幣兌美元仍走弱，其中日圓進一步貶至143價位，今日早盤來到143.489附近，韓元兌美元一度下探1345.23，目前在1344.93震盪，離岸人民幣兌美元早盤也一度來到7.1246價位。至於新台幣兌美元在前一交易日重貶1.64角之後，今日早盤以32.09元平盤開出後，也再回貶，並下探32.15元，貶值6分，不過，在台股走揚，加上市場靜待本周美國將公布的通膨數據，貶幅有限，目前在32.15元震盪整理。