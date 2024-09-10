大谷翔平再1轟就跟秋信守並列亞洲全壘打王！韓媒：幾乎時間問題

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▲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（9）日以4：0擊敗克里夫蘭守護者，道奇隊球員大谷翔平在主場道奇體育場，於第5局打出個人本季第46支全壘打，將自己創下的MLB紀錄推高到「46轟46盜」。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（9）日在與守護者隊的比賽上，第3度上場打擊時敲出右外野方向特大號全壘打，距離足足達到450英尺，本季第46轟出爐，距離單季「50轟50盜」的史無前例又更進一步。大谷翔平昨役敲出個人本季第46轟，，如果大谷後續順利再接再厲敲出第47轟，就將追平秋信守過去所保持的218支全壘打，並列亞洲球員最多轟選手，要超車確實只是時間問題。韓媒《SPOTV新聞》近日報導指出，「大谷翔平只要再打出2支全壘打，就將超越秋信守過去所保持的最多轟紀錄，這幾乎只是時間的問題。」韓媒《Star News》則表示：「亞洲全壘打最多的選手將易主，在秋信守無法在大聯盟增加全壘打的情況下，大谷正在強力追趕。值得一提的是，，現年30歲的他，未來能夠突破多少前人締造的歷史，也令球迷相當期待。而大谷翔平昨日賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，