大谷翔平再1轟就跟秋信守並列亞洲全壘打王！韓媒：幾乎時間問題

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（9）日在與守護者隊的比賽上，第3度上場打擊時敲出右外野方向特大號全壘打，距離足足達到450英尺，本季第46轟出爐，距離單季「50轟50盜」的史無前例又更進一步。而如今大谷在大聯盟個人已累積217支全壘打，只要再敲出1轟，就能追平韓籍外野手秋信守，過去保持的218轟亞洲球員最多轟紀錄，韓媒近日也撰文表示：「對於大谷翔平而言，要超越僅僅是時間問題。」
大谷每敲1轟都將寫歷史 超車秋信守僅是時間問題
大谷翔平昨役敲出個人本季第46轟，不但追平過去自己在2021年效力天使時期，所保持的單季46轟紀錄，並列單季新高，且之後只要再每敲1轟，都能夠寫下歷史，如果大谷後續順利再接再厲敲出第47轟，就將追平秋信守過去所保持的218支全壘打，並列亞洲球員最多轟選手，要超車確實只是時間問題。
韓媒《SPOTV新聞》近日報導指出，「大谷翔平只要再打出2支全壘打，就將超越秋信守過去所保持的最多轟紀錄，這幾乎只是時間的問題。」韓媒《Star News》則表示：「亞洲全壘打最多的選手將易主，在秋信守無法在大聯盟增加全壘打的情況下，大谷正在強力追趕。如果大谷本季能夠打出47支全壘打，他將與秋信守平分秋色。」
值得一提的是，現年42歲的秋信守，過去是在大聯盟共奮戰16個賽季，才累積218轟紀錄，如今僅僅是大谷翔平在大聯盟的第7個賽季，現年30歲的他，未來能夠突破多少前人締造的歷史，也令球迷相當期待。
大谷稱沒太多時間關心數據 只想幫道奇奪分區冠軍
而大谷翔平昨日賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍，我想再次打出好表現，明天比賽將繼續竭盡全力。」
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大谷翔平昨役敲出個人本季第46轟，不但追平過去自己在2021年效力天使時期，所保持的單季46轟紀錄，並列單季新高，且之後只要再每敲1轟，都能夠寫下歷史，如果大谷後續順利再接再厲敲出第47轟，就將追平秋信守過去所保持的218支全壘打，並列亞洲球員最多轟選手，要超車確實只是時間問題。
韓媒《SPOTV新聞》近日報導指出，「大谷翔平只要再打出2支全壘打，就將超越秋信守過去所保持的最多轟紀錄，這幾乎只是時間的問題。」韓媒《Star News》則表示：「亞洲全壘打最多的選手將易主，在秋信守無法在大聯盟增加全壘打的情況下，大谷正在強力追趕。如果大谷本季能夠打出47支全壘打，他將與秋信守平分秋色。」
值得一提的是，現年42歲的秋信守，過去是在大聯盟共奮戰16個賽季，才累積218轟紀錄，如今僅僅是大谷翔平在大聯盟的第7個賽季，現年30歲的他，未來能夠突破多少前人締造的歷史，也令球迷相當期待。
大谷稱沒太多時間關心數據 只想幫道奇奪分區冠軍
而大谷翔平昨日賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍，我想再次打出好表現，明天比賽將繼續竭盡全力。」