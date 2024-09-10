結束連5季負成長　今年第2季製造業固定資產增購翻正

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經濟部統計處今（10）日公布今年第2季「製造業投資及營運概況調查統計」。其中，受益於AI熱潮、高效能運算及半導體廠加速推進國內產能，第2季國內固定資產增購及營業收入均呈現正成長，分別結束連5季及連6季負成長。據統計，受益於半導體廠加速先進製程、高階封裝產能，加上綠能工程持續推展，帶動相關電力設備廠擴增產能，第2季製造業國內固定資產增購為4822億元，年增13.1%，結束連續5季負成長；相較於今年第1季衰退24.9%，出現44.1%的季成長率。按固定資產型態分，今年第2季以機械及雜項設備增購占八成最多，年增15.7%；其次為房屋及營建工程占19.1%，年增2.7%。而第2季製造業營業收入受益於人工智慧、高效能運算及雲端服務商機持續拓展、部分傳統產業庫存回補效益顯現，以及去年基期較低所影響，為8兆302億元，年增8.1%，結束「連6季黑」。按行業別分析，電力設備及配備業增購112億元，年增逾七成，主因為應綠能、強韌電網，以及電力系統改善工程等需求。其次為電子零組件業，受益於半導體廠因AI熱擴產，年增26.3%。但幾家歡樂幾家愁，傳統產業在第2季普遍投資意願偏低。化學材料及肥料業因半導體化學材料擴建工程接近完工，投資力道相對減緩，年減27.5%；石油及煤製品業受到2023年同期廠商生產製程優化等相關投資較多而墊高比較基期，年減22.5%。統計處展望未來，半導體供應鏈為維持技術領先優勢，持續擴充高階產能，以及全球終端商品需求改善，有利帶動企業投資意願回升，但全球經濟成長表現續受主要國家利率政策發展、美中科技爭端及地緣政治風險等不確定因素干擾，仍需持續關注並審慎因應。