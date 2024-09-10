大谷翔平跟Lindor誰才是MVP?紐媒毒舌：連那個賭徒水原一平都會贏

大谷翔平持續創造歷史球季！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，幾乎可說是今年國聯MVP的不二人選，不過這看在紐約媒體眼中可很不是滋味，美國《紐約郵報》記者Jon Heyman就認為，紐約大都會的球星Francisco Lindor要逆轉MVP票選機會幾乎是不可能，他甚至以「這是一個如此明顯、如此簡單的賭注，即使是那個賭徒水原一平也可能會贏」來挖苦大谷翔平，為自家球星打抱不平。
大谷翔平成績太耀眼 反而招來妒忌
大谷翔平在今年創造歷史球季，史上第一位46轟46盜，光是這點，就讓他有機會贏下MVP寶座，不過Jon Heyman也提到，大谷很可能會獲勝，因為他正朝著成為 50-50（50 支全壘打，50 次盜壘）的目標邁進。
Jon Heyman甚至偷酸大谷翔平，他認為MVP的票選毫無懸念，「這是一個如此明顯、如此簡單的賭注，即使是那個賭徒水原一平也可能會贏，他的老朋友大谷翔平很有可能贏得國聯 MVP 獎。」
此外，大谷的表現好之外，道奇戰績也漂亮，目前是國聯西區第一，季後賽幾乎就是囊中物，而大都會隊在Francisco Lindor的好表現帶領下，今年從大爛隊回到國聯東區競爭位置，因此Jon Heyman才想要公開拉票。
在勝利貢獻值（WAR）方面，根據「Baseball Reference」的數據，大谷的WAR值為7.1，而Fangraphs則認為Lidor以7.3領先，不過Jon Heyman還是認為大谷佔有優勢。
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大谷翔平在今年創造歷史球季，史上第一位46轟46盜，光是這點，就讓他有機會贏下MVP寶座，不過Jon Heyman也提到，大谷很可能會獲勝，因為他正朝著成為 50-50（50 支全壘打，50 次盜壘）的目標邁進。
Jon Heyman甚至偷酸大谷翔平，他認為MVP的票選毫無懸念，「這是一個如此明顯、如此簡單的賭注，即使是那個賭徒水原一平也可能會贏，他的老朋友大谷翔平很有可能贏得國聯 MVP 獎。」
此外，大谷的表現好之外，道奇戰績也漂亮，目前是國聯西區第一，季後賽幾乎就是囊中物，而大都會隊在Francisco Lindor的好表現帶領下，今年從大爛隊回到國聯東區競爭位置，因此Jon Heyman才想要公開拉票。
在勝利貢獻值（WAR）方面，根據「Baseball Reference」的數據，大谷的WAR值為7.1，而Fangraphs則認為Lidor以7.3領先，不過Jon Heyman還是認為大谷佔有優勢。