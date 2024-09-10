大谷翔平跟Lindor誰才是MVP?紐媒毒舌：連那個賭徒水原一平都會贏

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大都會游擊手Francisco Lindor本季出賽144場，打擊率.269，貢獻30轟、84打點與27次盜壘。前大都會總教練Showalter支持Lindor角逐MVP，稱他在場內外皆是球隊領袖。（圖／美聯社／達志影像）

▲大聯盟國聯MVP之爭白熱化，洛杉磯道奇隊大谷翔平以46轟、46盜領跑，大都會游擊手Lindor攻守俱佳，成為大谷MVP的最大競爭者。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平持續創造歷史球季！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，幾乎可說是今年國聯MVP的不二人選，大谷翔平在今年創造歷史球季，史上第一位46轟46盜，光是這點，就讓他有機會贏下MVP寶座，「這是一個如此明顯、如此簡單的賭注，即使是那個賭徒水原一平也可能會贏，他的老朋友大谷翔平很有可能贏得國聯 MVP 獎。」此外，大谷的表現好之外，道奇戰績也漂亮，目前是國聯西區第一，季後賽幾乎就是囊中物，在勝利貢獻值（WAR）方面，根據「Baseball Reference」的數據，大谷的WAR值為7.1，而Fangraphs則認為Lidor以7.3領先，